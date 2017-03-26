|
Погода в Гродно и области на неделю: тепло, ясно, иногда дождь
27.03.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя порадует жителей Гродненщины солнечной погодой и весенним теплом. Преимущественно будет ясная погода, но в четверг и пятницу синоптики обещают дожди. О погоде в регионе
В понедельник, 27 марта, будет ясно. Температура воздуха днем
Во вторник, 28 марта, будет переменная облачность. Вечером — возможен дождь. Температура воздуха днем +9…+11 °C.
В среду, 29 марта, утром температура будет всего +2…+4 °C. Зато днем будет тепло — +10…+12 °C. Днем синоптики обещают сплошную облачность, а вечером — дожди. Днем будет ветрено — порывы до 16 м/c.
В четверг, 30 марта, весь день будут идти дожди. Температура воздуха днем составит +8…+10 °C.
В пятницу, 31 марта, облачно и дождливо. Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 °C.
В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. В воскресенье — облачно и дождливо. Температура воздуха днем — +12…+14 °C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящая неделя порадует жителей Гродненщины солнечной погодой и весенним теплом. Преимущественно будет ясная погода, но в четверг и пятницу синоптики обещают...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии