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Погода в Гродно и области на неделю: тепло, ясно, иногда дождь

27.03.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя порадует жителей Гродненщины солнечной погодой и весенним теплом. Преимущественно будет ясная погода, но в четверг и пятницу синоптики обещают дожди. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник, 27 марта, будет ясно. Температура воздуха днем
+11…+13°C. Вечером — +7…+9°C.

Во вторник, 28 марта, будет переменная облачность. Вечером — возможен дождь. Температура воздуха днем +9…+11 °C.

В среду, 29 марта, утром температура будет всего +2…+4 °C. Зато днем будет тепло — +10…+12 °C. Днем синоптики обещают сплошную облачность, а вечером — дожди. Днем будет ветрено — порывы до 16 м/c.

В четверг, 30 марта, весь день будут идти дожди. Температура воздуха днем составит +8…+10 °C.

В пятницу, 31 марта, облачно и дождливо. Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 °C.

В выходные в регионе будет облачно с прояснениями. В воскресенье — облачно и дождливо. Температура воздуха днем — +12…+14 °C.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящая неделя порадует жителей Гродненщины солнечной погодой и весенним теплом. Преимущественно будет ясная погода, но в четверг и пятницу синоптики обещают...

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