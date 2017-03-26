﻿ Весенние каникулы начались у белорусских школьников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Весенние каникулы начались у белорусских школьников

27.03.2017 09:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Школьные каникулы начались в Беларуси с понедельника, напомнили Sputnik в учреждениях образования страны.

Весенние каникулы начались у белорусских школьников
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Шалва Амонашвили: если дети не успевают в школе, их учитель - двоечник

Первый день весенних каникул – 26 марта, продлятся они всю текущую неделю.

По данным Минобразования, на каникулах будут находиться практически 982 тысячи учащихся. В это время они могут как отдохнуть с семьями, так и посещать школьные оздоровительные лагеря, разные специализированные мероприятия в учреждениях образования.

По окончанию весенних каникул у белорусских детей начнется последняя школьная четверть, которая продлится до конца мая.

Старшеклассники уже с начала июня начнут сдавать выпускные экзамены, а выпускники 11-х классов активно готовятся к сдаче централизованного тестирования и поступлению в университеты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До следующего понедельника ученики белорусских школ смогут отдыхать – кто с семьей, кто в оздоровительных лагерях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в Гродно и области на неделю: тепло, ясно, иногда дождь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика