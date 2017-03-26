МИНСК, 27 мар – Sputnik. Школьные каникулы начались в Беларуси с понедельника, напомнили Sputnik в учреждениях образования страны.

Первый день весенних каникул – 26 марта, продлятся они всю текущую неделю.

По данным Минобразования, на каникулах будут находиться практически 982 тысячи учащихся. В это время они могут как отдохнуть с семьями, так и посещать школьные оздоровительные лагеря, разные специализированные мероприятия в учреждениях образования.

По окончанию весенних каникул у белорусских детей начнется последняя школьная четверть, которая продлится до конца мая.

Старшеклассники уже с начала июня начнут сдавать выпускные экзамены, а выпускники 11-х классов активно готовятся к сдаче централизованного тестирования и поступлению в университеты.