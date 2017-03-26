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Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске

27.03.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил 12 суток ареста задержанному во время несанкционированной уличной акции в центре Минска Артему Черняку, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.

Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Суды после Дня Воли начались в Минске

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

Как передает корреспондент Sputnik, рассмотрение административного протокола в отношении Черняка по ч. 1 ст. 23.34 КоАП заняло у судьи менее 20 минут. В качестве наказания ему было назначено 12 суток ареста.

Часть 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в качестве наказания предусматривает предупреждение, наложение штрафа (в размере до 30 базовых величин) или административный арест.

В День Воли, который белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта, в Минске и других городах республики прошли уличные акции. В столице во время марша было задержано большое количество граждан, суды над которыми начались в понедельник 27 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Судье, для того чтобы принять решение по делу о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, хватило 20 минут.

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