МИНСК, 27 мар – Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил 12 суток ареста задержанному во время несанкционированной уличной акции в центре Минска Артему Черняку, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.



© Sputnik / Виктор Толочко Суды после Дня Воли начались в Минске

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

Как передает корреспондент Sputnik, рассмотрение административного протокола в отношении Черняка по ч. 1 ст. 23.34 КоАП заняло у судьи менее 20 минут. В качестве наказания ему было назначено 12 суток ареста.

Часть 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) в качестве наказания предусматривает предупреждение, наложение штрафа (в размере до 30 базовых величин) или административный арест.

В День Воли, который белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта, в Минске и других городах республики прошли уличные акции. В столице во время марша было задержано большое количество граждан, суды над которыми начались в понедельник 27 марта.