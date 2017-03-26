МИНСК, 27 мар – Sputnik. Созданный режиссером "Мадагаскара" мультипликационный фильм "Босс-молокосос" возглавил белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

"Босс-молокосос" – анимационная лента режиссера Тома МакГрата, который ранее снимал мультфильмы о приключениях животных "Мадагаскар". В центре сюжета – действия семилетнего мальчика и его новорожденного брата по "спасению любви в мире".

По данным столичной государственной сети кинотеатров, только в Минске мультфильм посмотрели более 30 тысяч человек, которые принесли ленте почти 150 тысяч рублей. Успеху картины не помешали и в целом негативные отзывы зрителей и критиков. Возглавил "Босс-молокосос" прокат и в России.

На втором месте по кассовым сборам – сказка "Красавица и чудовище". За минувшую неделю фильм с самой высокооплачиваемой актрисой в мире Эммой Уотсон посмотрели еще более 23 тысяч человек, которые принесли картине почти 60 тысяч рублей. В мире "Красавица и чудовище" заработала уже почти 700 миллионов долларов и стала одним из самых успешных фильмов с начала года.

Третью строчку в прокате занимает фантастический фильм "Живое" (48,3 тысячи рублей), на четвертом – хоррор "Сплит" (46 тысяч рублей), на пятом – "Могучие рейнджеры" и 12,2 тысячи рублей.

В ближайший четверг в прокат выходит лента "Призрак в доспехах", которая также будет претендовать на высокие кассовые сборы. В Беларуси покажут и "Собачью жизнь" – полюбившуюся кинокритикам ленту о жизни псов.