﻿﻿ Мультфильм "Босс-молокосос" возглавил белорусский прокат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мультфильм "Босс-молокосос" возглавил белорусский прокат

27.03.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Созданный режиссером "Мадагаскара" мультипликационный фильм "Босс-молокосос" возглавил белорусский кинопрокат, сообщили Sputnik в столичном УП "Киновидеопрокат".

Мультфильм "Босс-молокосос" возглавил белорусский прокат
© Фото: Disney
Кинокритик о "гей-пропаганде" в фильме "Красавица и чудовище"

"Босс-молокосос" – анимационная лента режиссера Тома МакГрата, который ранее снимал мультфильмы о приключениях животных "Мадагаскар". В центре сюжета – действия семилетнего мальчика и его новорожденного брата по "спасению любви в мире".

По данным столичной государственной сети кинотеатров, только в Минске мультфильм посмотрели более 30 тысяч человек, которые принесли ленте почти 150 тысяч рублей. Успеху картины не помешали и в целом негативные отзывы зрителей и критиков. Возглавил "Босс-молокосос" прокат и в России.

На втором месте по кассовым сборам – сказка "Красавица и чудовище". За минувшую неделю фильм с самой высокооплачиваемой актрисой в мире Эммой Уотсон посмотрели еще более 23 тысяч человек, которые принесли картине почти 60 тысяч рублей. В мире "Красавица и чудовище" заработала уже почти 700 миллионов долларов и стала одним из самых успешных фильмов с начала года.

Третью строчку в прокате занимает фантастический фильм "Живое" (48,3 тысячи рублей), на четвертом – хоррор "Сплит" (46 тысяч рублей), на пятом – "Могучие рейнджеры" и 12,2 тысячи рублей.

В ближайший четверг в прокат выходит лента "Призрак в доспехах", которая также будет претендовать на высокие кассовые сборы. В Беларуси покажут и "Собачью жизнь" – полюбившуюся кинокритикам ленту о жизни псов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За премьерный уик-энд только в столичных государственных кинотеатрах ленту посмотрели более 30 тысяч человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика