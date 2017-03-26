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Сочная пора: в Беларуси раньше срока начали собирать березовый сок

27.03.2017 10:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси начали собирать березовый сок. В этом году его заготовят больше, следовательно, увеличится и количество стран, в которые березовый сок будут экспортировать. Кто уже готов пить полезную жидкость, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

В этом году собирать березовый сок в белорусских лесах начали раньше обычного. Помог теплый март. Как правильно выбрать дерево и сделать надрез, любителям напитка объясняют лесники.

На самостоятельный сбор сока нужно получить разрешение в лесхозе. Если сверлить деревья самому жалко, свежий напиток можно купить.

«Люди едут, спрашивают и никто не остается обиженным. Все получают сок в том количестве, в каком они хотят. Сок идет чистый, прозрачный, сладкий», - говорит помощник лесничего Пружанского лесхоза Алла Вотинцева.

Сок хранится не более 12 часов. На заводах в него добавляют немного сахара и лимонную кислоту, проводят термическую обработку. Так сохраняются все полезные свойства.

«Он богат минеральными веществами, витаминами. В старину березовый сок пили как омолаживающее средство, жизненный тонус придавал», - отметила заведующая лабораторией консервного завода Тамара Арустомян.

В лесхозах надеются в этот раз собрать больше березового сока, чем обычно. Экспортировать его будут в Россию, Казахстан, Китай, США и другие страны.

Тех, кто решил незаконно собрать напиток, ждет штраф в размере до 250 долларов.

 
 
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В лесхозах надеются в этом году собрать больше березового сока, чем обычно - для экспорта.

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