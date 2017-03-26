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Порядок выдачи и замены водительских прав изменили в России

27.03.2017 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Российское правительство внесло изменения в порядок выдачи и замены водительских удостоверений, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина РФ.

Порядок выдачи и замены водительских прав изменили в России
© Sputnik Максим Блинов
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Постановление российского правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь в России многофункциональные центры предоставления госуслуг наделены полномочиями по выдаче водительских удостоверений.

Также в России изменился и порядок замены прав до истечения срока их действия или иностранных водительских удостоверений. Для замены российских документов необходимо иметь лишь справку о состоянии здоровья.

Заменить водительские права в Беларуси можно лишь в экзаменационных отделениях Госавтоинспекции, однако пакет документов для этого тоже невелик: медицинская справка, документы и квитанция об оплате государственной пошлины.

Иностранное же водительское удостоверение в Беларуси можно обменять после сдачи теоретического экзамена, а также наличия медсправки и иных документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Заменить водительское удостоверение в России теперь можно будет в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

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