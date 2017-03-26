МИНСК, 27 мар — Sputnik. Российское правительство внесло изменения в порядок выдачи и замены водительских удостоверений, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина РФ.



© Sputnik Максим Блинов Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ

Постановление российского правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь в России многофункциональные центры предоставления госуслуг наделены полномочиями по выдаче водительских удостоверений.

Также в России изменился и порядок замены прав до истечения срока их действия или иностранных водительских удостоверений. Для замены российских документов необходимо иметь лишь справку о состоянии здоровья.

Заменить водительские права в Беларуси можно лишь в экзаменационных отделениях Госавтоинспекции, однако пакет документов для этого тоже невелик: медицинская справка, документы и квитанция об оплате государственной пошлины.

Иностранное же водительское удостоверение в Беларуси можно обменять после сдачи теоретического экзамена, а также наличия медсправки и иных документов.