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Замдиректра шкловского завода получил срок за поставки латышской компании, которая не расплатилась

27.03.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Экс-заместитель директора по коммерческим вопросам Завода газетной бумаги в Шклове приговорили к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его признали виновным в превышении служебных полномочий.


Фото: shklovinfo.by

С апреля 2013 года по октябрь 2014 года замдиректора не раз нарушил Устав предприятия и проигнорировал требования приказа концерна «Беллесбумпром», сообщил старший прокурор отдела областной прокуратуры Сергей Леваньков. Осужденный также пренебрег существенными условиями заключенных с SIA «Majas Paligs» (Латвия) контрактов.

Осужденный знал, что латвийская компания не делает предоплату, не платит за полученную продукцию, у нее есть дебиторская задолженность перед шкловским заводом. Однако он не раз организовывал отпуск продукции завода газетной бумаги. Это повлекло причинение ущерба предприятию в особо крупном размере — чуть более 287,2 тыс. евро, а также нанесло «существенный вред государственным и общественным интересам».

В действиях экс-руководителя суд увидел корыстную заинтересованность. Суд экс-замдиректора запретил занимать ответственные посты в течение 5 лет после отбывания наказания.

Приговор суда от 16 декабря 2016 года вступил в законную силу.

 
 
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Клиент не делал предоплату, не рассчитывался за полученную продукцию, однако замдиректора все равно организовывал поставки фирме.

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