Выступление Насти транслировалось в минувшую субботу, 25 марта, в седьмом выпуске телепроекта. Шестнадцатилетняя девушка исполняла песню на белорусском языке «Рэчанька».





Проникновенная мелодия, чистый голос исполнительницы покорили жюри. Первой «зеленый свет» нашей землячке «включила» певица Ёлка. А потом практически одновременно Настю поддержали Маргарита Суханкина и Стас Пьеха. И лишь выдержав паузу, зеленую кнопку нажал Виктор Дробыш. Известный композитор, тоже белорус, кстати, слегка напряженную паузу объяснял так: «Не хотел, чтобы публика думала, что голосовал «по территориальному признаку». Публика встречала и провожала Настю восторженно.

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Воспитанница Калинковичской детской музыкальной школы искусств уже не однажды побеждала в других вокальных конкурсах, несколько лет назад стала финалисткой телепроекта ОНТ «Я пою». Чтобы поучаствовать в новом масштабном проекте НТВ, она прошла отбор из более чем 1000 претендентов. В проекте участвуют представители из десяти стран, в возрасте от 7 до 18 лет. Проект дарит шанс детям с непростыми судьбами заявить о себе.