﻿ На Партизанском проспекте хотят обновить подсветку и убрать рекламные растяжки над дорогой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На Партизанском проспекте хотят обновить подсветку и убрать рекламные растяжки над дорогой

27.03.2017 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечернюю подсветку Партизанского проспекта в Минске планируется обновить, сообщила на оперативном совещании в мэрии директор государственного предприятия «Минский городской институт благоустройства и городского дизайна» Светлана Борисович, пишет БЕЛТА.


Фото: Алесандр Корсаков, TUT.BY

«Мы готовим предложения по световому решению Партизанского проспекта и элементов улично-дорожной сети Заводского района. Рассчитываем, что большая часть работ будет выполнена к Дню города», — отметила Светлана Борисович.

Специалисты считают необходимым исключить рекламные растяжки над дорожным полотном, сделать их боковыми, более современными. Возможно применение сборно-разборных конструкций. Основное внимание уделят оформлению наиболее посещаемых минчанами местам.

Также предлагается разработать цветовую карту города. Речь идет о концепции развития микрорайонов и кварталов в соответствии с определенной тематикой и цветовой гаммой с вкраплением ярких акцентов.

«Хотелось бы, чтобы застройка выглядела гармонично. Например, один квартал можно выполнить в охровом оформлении, другой — с использованием иных цветов и элементов, подчинить их определенной теме», — сказала Светлана Борисович.

Кроме того, в текущем году институт намерен работать над рекламным оформлением и световой реконструкцией фасадов зданий по проспекту Победителей. Есть идеи по приведению в порядок Слепянской водной системы, включающие разработку проектов по капитальному ремонту наиболее проблемных участков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Замдиректра шкловского завода получил срок за поставки латышской компании, которая не расплатилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика