Вечернюю подсветку Партизанского проспекта в Минске планируется обновить, сообщила на оперативном совещании в мэрии директор государственного предприятия «Минский городской институт благоустройства и городского дизайна» Светлана Борисович, пишет БЕЛТА .



Фото: Алесандр Корсаков, TUT.BY

«Мы готовим предложения по световому решению Партизанского проспекта и элементов улично-дорожной сети Заводского района. Рассчитываем, что большая часть работ будет выполнена к Дню города», — отметила Светлана Борисович.

Специалисты считают необходимым исключить рекламные растяжки над дорожным полотном, сделать их боковыми, более современными. Возможно применение сборно-разборных конструкций. Основное внимание уделят оформлению наиболее посещаемых минчанами местам.

Также предлагается разработать цветовую карту города. Речь идет о концепции развития микрорайонов и кварталов в соответствии с определенной тематикой и цветовой гаммой с вкраплением ярких акцентов.

«Хотелось бы, чтобы застройка выглядела гармонично. Например, один квартал можно выполнить в охровом оформлении, другой — с использованием иных цветов и элементов, подчинить их определенной теме», — сказала Светлана Борисович.

Кроме того, в текущем году институт намерен работать над рекламным оформлением и световой реконструкцией фасадов зданий по проспекту Победителей. Есть идеи по приведению в порядок Слепянской водной системы, включающие разработку проектов по капитальному ремонту наиболее проблемных участков.