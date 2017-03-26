Директор бобруйского предприятия не заплатил налогов на сумму 80,2 тыс. рублей, но возместил ущерб в полном объеме, сообщили в Комитете госконтроля. Однако избежать наказания ему не удалось.

По данным финансовой милиции, с 2012 по 2015 годы 47-летний директор бобруйского частного предприятия «Дикий мед» давал указания работникам бухгалтерии занижать выручку, полученную в одноименном кафе, и завышать стоимость понесенных затрат. Из-за этого в декларациях по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль занижались суммы уплачиваемых налогов.

Директор предприятия возместил ущерб в полном объеме на этапе предварительного расследования.

За неуплату налогов суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.