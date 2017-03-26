﻿ Лукашенко наградил сварщиков, слесарей и художников орденами и медалями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко наградил сварщиков, слесарей и художников орденами и медалями

27.03.2017 13:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 40 граждан страны удостоены госнаград, сообщили в понедельник в пресс-службе президента.

Лукашенко наградил сварщиков, слесарей и художников орденами и медалями
© Фото: Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси вручил госнаграды силовикам и многодетным матерям

Орденами и медалями награждены представители различных сфер деятельности за труд, профессиональное мастерство и достижение высоких производственных показателей.

Так, по информации пресс-службы, орден Почета получил электросварщик ручной сварки Минского электротехнического завода Василий Жигимонт; орден Франциска Скорины – художник-график Владимир Савич; медаль "За трудовые заслуги" – слесарь-электромонтажник МЭЗ Владимир Гунич, а медаль Франциска Скорины – замдиректора Молодежного театра эстрады Александр Должевский.

Сообщается также, что документом присвоены почетные звания: в частности, заслуженным артистом Беларуси стала артистка Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственные награды получили работники различных сфер деятельности – за труд, мастерство и высокие показатели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Директора предприятия в Бобруйске осудили за неуплату налогов на сумму 80 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика