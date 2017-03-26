МИНСК, 27 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 40 граждан страны удостоены госнаград, сообщили в понедельник в пресс-службе президента.

Орденами и медалями награждены представители различных сфер деятельности за труд, профессиональное мастерство и достижение высоких производственных показателей.

Так, по информации пресс-службы, орден Почета получил электросварщик ручной сварки Минского электротехнического завода Василий Жигимонт; орден Франциска Скорины – художник-график Владимир Савич; медаль "За трудовые заслуги" – слесарь-электромонтажник МЭЗ Владимир Гунич, а медаль Франциска Скорины – замдиректора Молодежного театра эстрады Александр Должевский.

Сообщается также, что документом присвоены почетные звания: в частности, заслуженным артистом Беларуси стала артистка Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок.