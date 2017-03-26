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Лукашенко наградил сварщиков, слесарей и художников орденами и медалями
27.03.2017 13:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым более 40 граждан страны удостоены госнаград, сообщили в понедельник в пресс-службе президента.
Орденами и медалями награждены представители различных сфер деятельности за труд, профессиональное мастерство и достижение высоких производственных показателей.
Так, по информации пресс-службы, орден Почета получил электросварщик ручной сварки Минского электротехнического завода Василий Жигимонт; орден Франциска Скорины – художник-график Владимир Савич; медаль "За трудовые заслуги" – слесарь-электромонтажник МЭЗ Владимир Гунич, а медаль Франциска Скорины – замдиректора Молодежного театра эстрады Александр Должевский.
Сообщается также, что документом присвоены почетные звания: в частности, заслуженным артистом Беларуси стала артистка Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок.
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Государственные награды получили работники различных сфер деятельности – за труд, мастерство и высокие показатели.
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