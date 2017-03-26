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"Интернет-эльфы" будут бороться с троллями в Латвии

27.03.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Группа интернет-добровольцев, называющих себя "эльфами", будет вести борьбу с троллями в Латвии, сообщает Sputnik Латвия.

Группа "интернет-эльфов" создана по инициативе бывшего чиновника латвийского министерства внутренних дел Ингмара Бисениекса, который ранее в МИД курировал вопросы взаимодействия с ЕС и НАТО. Инициативу поддерживают Центр исследований восточноевропейской политики и Латвийская трансатлантическая организация.

По словам Бисениекса, суть "эльфов" не спорить с троллями. По замыслу создателей, движение "интернет-эльфов" послужит платформой, где все желающие смогут обмениваться мнениями и опытом борьбы с троллями, планировать мероприятия и получать полезные советы по распознаванию дезинформации в сети.

Бисениекс пояснил, что эльфами могут стать люди с опытом, образованием и наличием интереса. Кроме того, эта работа не будет оплачиваться.

По информации Sputnik Латвия, подобные сообщества уже существуют в Литве и насчитывает несколько тысяч человек.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Группа интернет-добровольцев, называющих себя "эльфами", будет вести борьбу с троллями в Латвии, сообщает Sputnik Латвия. Группа "интернет-эльфов"...

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