МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Московского района Минска продолжил рассмотрение протоколов, составленного на Алеся Логвинца, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник. На него был составлен протокол по статье 17.1 "Мелкое хулиганство" КоАП Беларуси.

В зал суда пришли родственники, в том числе старший сын Антон, а жена Логвинца принесла в зал суда десятимесячного сына обвиняемого.

В перерыве после заявленных в суде ходатайств Логвинец сообщил, что чувствует себя "уже хорошо". Он проходил лечение в 9-й клинической больнице Минска, к нему приходили сотрудник прокуратуры и сотрудник Следственного комитет, опрашивали его в связи с тем, что он был избит.

"Есть постановление Следственного комитета, что нужно провести экспертизу в связи с полученными травмами",- сказал журналистам Логвинец.

Он зачитал диагноз, который ему поставили медики: ЧМТ легкой степени тяжести, ушиб крыльев носа, ушиб правого коленного сустава, подкожные гематомы в области правого плеча.

Логвинец заявил в суде ходатайство — вызвать свидетелей со своей стороны, в частности сына Антона, а свидетелей со стороны обвинения — сотрудников милиции проверить на детекторе лжи.