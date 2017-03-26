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Суд над Алесем Логвинцом: на заседание принесли его 10-месячного сына

27.03.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Московского района Минска продолжил рассмотрение протоколов, составленного на Алеся Логвинца, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник. На него был составлен протокол по статье 17.1 "Мелкое хулиганство" КоАП Беларуси.

В зал суда пришли родственники, в том числе старший сын Антон, а жена Логвинца принесла в зал суда десятимесячного сына обвиняемого.

В перерыве после заявленных в суде ходатайств Логвинец сообщил, что чувствует себя "уже хорошо". Он проходил лечение в 9-й клинической больнице Минска, к нему приходили сотрудник прокуратуры и сотрудник Следственного комитет, опрашивали его в связи с тем, что он был избит.

"Есть постановление Следственного комитета, что нужно провести экспертизу в связи с полученными травмами",- сказал журналистам Логвинец.

Он зачитал диагноз, который ему поставили медики: ЧМТ легкой степени тяжести, ушиб крыльев носа, ушиб правого коленного сустава, подкожные гематомы в области правого плеча.

Логвинец заявил в суде ходатайство — вызвать свидетелей со своей стороны, в частности сына Антона, а свидетелей со стороны обвинения — сотрудников милиции проверить на детекторе лжи. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Московского района Минска продолжил рассмотрение протоколов, составленного на Алеся Логвинца, передает корреспондент Sputnik из зала суда...

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