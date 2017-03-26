Как минимум трех граждан России задержали во время акций в минувшие выходные в Минске, сообщил РИА "Новости " заведующий консульским отделом посольства России в Минске Игорь Карягин. Имеется также информация о еще одном задержанном на железнодорожном вокзале, сведения проверяются.

«Нам известно о гражданине России Полиховиче, которому инкриминируется участие в несанкционированном массовом мероприятии, за что грозит 12 суток административного ареста. Еще известно о задержании гражданина России Ермолаева, ему грозит 12−13 суток административного ареста», — рассказал Карягин.

Алексей Полихович является фигурантом « болотного дела » в Москве. Его задержали 25 марта.

«Ему вменяют то, что он якобы нес какой-то флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке. Но белорусского языка он не знает», — рассказал РБК его отец Алексей Полихович-старший.

По его словам, судебный процесс шел «конвейером».Он также добавил, что обращался за содействием в российское консульство в Минске, однако там ему помочь не смогли.

Также 25 марта в районе Академии наук задержали россиянку Ольгу Рощину. Ее обвинили в участии в несанкционированной акции и использовании нецензурной брани в общественном месте. Судья 27 марта вынесла решение — 13 суток ареста .



Ольга Рощина. Фото: БелаПАН

Как рассказала сама Ольга, она приехала в Минск с туристической целью, хотела посмотреть город.

«Я путешествую, хожу в походы. Приехала просто посмотреть город, — пояснила она. — Я ехала на троллейбусе № 37. Водитель отказался остановиться на Академии наук. Возмущенные люди руками открыли двери, вышли на улицу. Я пошла со всеми. Увидела, что много сотрудников ОМОН. Подошла к ним, чтобы спросить, как мне можно пройти. Меня сразу взяли под руки и повели в автозак», — передает слова девушки Naviny.by .

В материалах дела же указано, что у Рощиной была при себе растяжка «Всех не пересажаешь». Девушка утверждает, что пакет не ее, его подбросили.

Напомним, несколько тысяч человек вышли на акцию в честь Дня Воли в центре столицы 25 марта. Акция не была санкционирована властями, в субботу было задержано около 700 человек. Около ста человек остались дожидаться судов, остальных отпустили в тот же день. Днем в воскресенье очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне во многих городах страны также закончились задержаниями. В понедельник состоялись суды : люди получили штрафы и аресты.