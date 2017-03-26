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Более 40 человек получат госнаграды. Среди них - электросварщик, артист и художник
27.03.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Более 40 человек удостоены государственных наград. Указ об этом подписал Александр Лукашенко,
Орденами и медалям награждены представители разных областей. Их отметили за многолетний и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, высокие производственные показатели в промышленности, дорожном строительстве и сельском хозяйстве, за значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты и охраны здоровья населения, подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие системы международных автомобильных перевозок, культуры и искусства.
Среди награжденных:
Присвоены и почетные звания. Например, ведущий мастер сцены Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок стала заслуженным артистом Республики Беларусь.
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Ордена и медали получат представители разных областей. Их отметили за многолетний и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и производственные...
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