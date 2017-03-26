Более 40 человек удостоены государственных наград. Указ об этом подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



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Орденами и медалям награждены представители разных областей. Их отметили за многолетний и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, высокие производственные показатели в промышленности, дорожном строительстве и сельском хозяйстве, за значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты и охраны здоровья населения, подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие системы международных автомобильных перевозок, культуры и искусства.

Среди награжденных:

орденом Почета — электросварщик ручной сварки трансформаторного цеха Минского электротехнического завода имени Козлова Василий Жигимонт ;

; орденом Франциска Скорины — художник-график, член Белорусского союза художников Владимир Савич ;

; медалью «За трудовые заслуги» — слесарь-электромонтажник цеха комплектных трансформаторных подстанций и низковольтного оборудования Минского электротехнического завода имени Козлова Владимир Гунич ;

; медалью Франциска Скорины — заместитель директора Молодежного театра эстрады Александр Должевский.

Присвоены и почетные звания. Например, ведущий мастер сцены Гродненского областного драматического театра Светлана Литвиненок стала заслуженным артистом Республики Беларусь.