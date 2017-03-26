75-летний житель деревни Онжадово наводил порядок на своем подворье. Для сжигания мусора развел костер, а чтобы лучше горело, использовал бензин. Порывом ветра пламя развернуло в сторону пенсионера и обожгло открытые участки тела — мужчина получил термические ожоги лица и тела 1−2-й степени, сообщается на сайте УМЧС по Гродненской области.



Фото: fishki.net, носит иллюстративный характер

После медицинского осмотра пенсионера госпитализировали. Пожарные отмечают, что это не первый случай нынешней весной, когда люди получают ожоги из-за небрежного отношения с огнем. И напоминают, что жечь мусор нужно в безветренную погоду, а место костра — окопать. Надо постоянно следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Устраивать костер можно на расстоянии не менее 10 м. от строений и 20 м от леса. После окончания сжигания мусора потушите угли до полного прекращения тления.

Что касается сухой травы, то выжигать ее категорически запрещено. Ведь огненная волна мгновенно охватывает большие площади. Минимальная сумма штрафа за подобные действия — 230 рублей, не исключена и уголовная ответственность.