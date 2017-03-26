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Правительство планирует увеличить количество "целевиков" в вузах

27.03.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Рабочая группа по совершенствованию системы прогнозирования потребности в кадрах и формирования контрольных и общих цифр приема в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования создана в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина в понедельник.

Рабочую группу создали в соответствии с распоряжением премьер-министра от 24 марта, возглавили ее глава Минобразования Игорь Карпенко и руководитель Минтруда Ирина Костевич.

Предполагается, что рабочая группа до 1 декабря внесет предложения "по совершенствованию механизма прогнозирования заказа на подготовку специалистов, рабочих (служащих) в соответствии с потребностями экономики", а также ряд других.

Рабочая группа предложит также шаги по расширению целевой подготовки, а также сокращению приема на "заочку" за счет средств госбюджета.

Координировать рабочую группу будет вице-премьер Василий Жарко.

 
Теги: Минск
 
 
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Число заочников-бюджетников в Беларуси могут сократить, если Совмин посчитает это необходимым.

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