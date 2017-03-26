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На четверть дешевле: белорусские музеи вводят "единый билет"

27.03.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Акцию "Единый билет" начинает Национальный исторический музей и шесть его филиалов – он обойдется минчанам и гостям города на четверть дешевле, чем покупка билета в каждом музее.

На четверть дешевле: белорусские музеи вводят "единый билет"
© Sputnik/ Павел Вур
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"Все желающие смогут познакомиться с экспозициями и выставками, кроме коммерческих, Национального исторического музея Республики Беларусь, а также его филиалов: Музея природы и экологии, Дома-музея I съезда РСДРП, Музея современной белорусской государственности, Музея истории белорусского кино, Музея истории театральной и музыкальной культуры, Гостиной Владислава Голубка", – пояснили в музее.

Единый билет будет действителен в течение двух недель со дня продажи, а также будет содержать всю необходимую информацию с адресами, телефонами и графиками работы. Его цена – сумма стоимости входных билетов всех музеев с 25-процентной скидкой.

Практика "единого билета" действует во многих европейских городах. В Париже такой билет называется Paris Museum Pass, с ним можно посетить более 50 музеев и достопримечательностей. В Баварии единый сезонный билет позволяет посетить более 40 достопримечательностей, включая замки и музеи. Карточка London Pass предоставляет доступ к 60 самым известным, достопримечательностям, музеям, турам и экскурсиям Лондона. 

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Бессрочная акция позволит минчанам и гостям столицы посетить семь музеев, купив всего один билет в любом из них.

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