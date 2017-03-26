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В Лидском районе сбежавший с "химии" осужденный напал на таксиста
27.03.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Примерно в три часа ночи 27 марта в районе деревни Циборы Лидского района неизвестный напал на таксиста, нанес удар острым предметом в шею и скрылся в неизвестном направлении.
В совершении преступления подозревается ранее судимый и отбывающий наказание за разбой на «химии» неподалеку от Щучина житель Слуцкого района. Чуть ранее он скрылся с места отбывания наказания.
Мужчина был объявлен в розыск и уже днем 27 марта был задержан.
— Подозреваемый ехал в такси, в какой-то момент сказал, что ему плохо и попросил водителя притормозить. Когда таксист сбавил скорость, пассажир неожиданно выхватил из кармана острый предмет и ударил водителя в шею, затем открыл дверцу машины и бросился бежать. Парень просто не хотел платить за проезд, — рассказали в Лидском РОВД.
Все обстоятельства происшедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.
Что касается таксиста, то, по словам правоохранителей, в данный момент его жизни ничего не угрожает. После случившегося он был госпитализирован в Лидскую больницу.
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Примерно в три часа ночи 27 марта в районе деревни Циборы Лидского района неизвестный напал на таксиста, нанес удар острым предметом в шею и скрылся в неизвестном...
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