Примерно в три часа ночи 27 марта в районе деревни Циборы Лидского района неизвестный напал на таксиста, нанес удар острым предметом в шею и скрылся в неизвестном направлении.



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В совершении преступления подозревается ранее судимый и отбывающий наказание за разбой на «химии» неподалеку от Щучина житель Слуцкого района. Чуть ранее он скрылся с места отбывания наказания.

Мужчина был объявлен в розыск и уже днем 27 марта был задержан.

— Подозреваемый ехал в такси, в какой-то момент сказал, что ему плохо и попросил водителя притормозить. Когда таксист сбавил скорость, пассажир неожиданно выхватил из кармана острый предмет и ударил водителя в шею, затем открыл дверцу машины и бросился бежать. Парень просто не хотел платить за проезд, — рассказали в Лидском РОВД.

Все обстоятельства происшедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Что касается таксиста, то, по словам правоохранителей, в данный момент его жизни ничего не угрожает. После случившегося он был госпитализирован в Лидскую больницу.

Кстати, в августе 2016 года при схожих обстоятельствах в Гродно погиб таксист . Тогда двое пассажиров напали на водителя и нанесли ему несколько ударов ножом. Мужчина от полученных ран скончался. Его труп был найден в лесополосе около Гродно. Основной целью злоумышленников была дневная выручка убитого. Преступников быстро задержали.