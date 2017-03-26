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В Беларуси все данные с камер видеонаблюдения соберут в едином центре

27.03.2017 16:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси создадут единый центр мониторинга общественной безопасности, сообщает «МИР 24». Президент республики Александр Лукашенко обсудил с силовиками нюансы работы центра.

«Очевидно, что у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка. Это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах», - заявил Лукашенко.

Сейчас в стране оснащены камерами почти семь тысяч объектов. Однако это разрозненный мониторинг: данные поступают в разные организации. После создания общей системы к ней сможет подключиться каждый собственник магазина, офиса или жилого дома.

 
 
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Президент республики Александр Лукашенко обсудил с силовиками нюансы работы центра.

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