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ГПК: штатных подразделений на границе с Россией нет

27.03.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Штатных подразделений пограничной службы на белорусско-российской границе нет, однако там может проводится ряд мероприятий, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский.

ГПК: штатных подразделений на границе с Россией нет
© flickr.com/ Timothy Krause
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Накануне вечером пользователи социальных сетей объявили о том, что с обеих сторон белорусско-российской границы пограничники начали проверять документы у проезжающих граждан.

"Если на отдельных направлениях и проводятся мероприятия, то с целью предупреждения правонарушений в приграничной зоне. Штатные подразделения на российском направлении сейчас не дислоцируются", — заверил Sputnik представитель ГПК.

По словам собеседника Sputnik, компетентные органы могут выполнять свои функции по обеспечению приграничной безопасности именно в установленной приграничной зоне.

В конце минувшего года российские погранслужбы начали проводить проверку паспортов въезжающих на территорию РФ через территорию Беларуси. Как позже пояснял российский МИД, проводится это с целью обеспечения безопасности и исполнения законодательства. В частности, иностранные граждане не могут пересекать белорусско-российскую границу из-за отсутствия международных пунктов пропуска.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи социальных сетей сообщили о будто бы проводимом на белорусско-российской границе паспортном контроле.

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