МИНСК, 27 мар — Sputnik. Штатных подразделений пограничной службы на белорусско-российской границе нет, однако там может проводится ряд мероприятий, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский.

Накануне вечером пользователи социальных сетей объявили о том, что с обеих сторон белорусско-российской границы пограничники начали проверять документы у проезжающих граждан.

"Если на отдельных направлениях и проводятся мероприятия, то с целью предупреждения правонарушений в приграничной зоне. Штатные подразделения на российском направлении сейчас не дислоцируются", — заверил Sputnik представитель ГПК.

По словам собеседника Sputnik, компетентные органы могут выполнять свои функции по обеспечению приграничной безопасности именно в установленной приграничной зоне.

В конце минувшего года российские погранслужбы начали проводить проверку паспортов въезжающих на территорию РФ через территорию Беларуси. Как позже пояснял российский МИД, проводится это с целью обеспечения безопасности и исполнения законодательства. В частности, иностранные граждане не могут пересекать белорусско-российскую границу из-за отсутствия международных пунктов пропуска.