|
ГПК: штатных подразделений на границе с Россией нет
27.03.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Штатных подразделений пограничной службы на белорусско-российской границе нет, однако там может проводится ряд мероприятий, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский.
Накануне вечером пользователи социальных сетей объявили о том, что с обеих сторон белорусско-российской границы пограничники начали проверять документы у проезжающих граждан.
"Если на отдельных направлениях и проводятся мероприятия, то с целью предупреждения правонарушений в приграничной зоне. Штатные подразделения на российском направлении сейчас не дислоцируются", — заверил Sputnik представитель ГПК.
По словам собеседника Sputnik, компетентные органы могут выполнять свои функции по обеспечению приграничной безопасности именно в установленной приграничной зоне.
В конце минувшего года российские погранслужбы начали проводить проверку паспортов въезжающих на территорию РФ через территорию Беларуси. Как позже пояснял российский МИД, проводится это с целью обеспечения безопасности и исполнения законодательства. В частности, иностранные граждане не могут пересекать белорусско-российскую границу из-за отсутствия международных пунктов пропуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей сообщили о будто бы проводимом на белорусско-российской границе паспортном контроле.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии