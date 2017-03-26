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Смерть школьницы на пожаре: следователи проводят проверку
27.03.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки на пожаре в Пуховчиском районе; среди возможных причин возгорания — нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в УСК по Минской области.
© Фото: из личного архива Кристины Борейко
"Установлено, что очаг возгорания находился на кухне, где имелась незаземленная розетка. Возможная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По ее словам, следователи совместно с экспертами провели детальный осмотр места происшествия. "Изъят пожарный мусор с различными вещественными предметами", — уточнила Белоног.
Она рассказала, что проверка по данному факту продолжается. "Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление причины возгорания", — пояснила официальный представитель УСК.
Следователи назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и другие специальные экспертизы.
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Следователи обратили внимание граждан, что соблюдение правил пожарной безопасности сократит риски возникновения возгораний в жилых домах.
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