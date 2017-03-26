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Смерть школьницы на пожаре: следователи проводят проверку

27.03.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки на пожаре в Пуховчиском районе; среди возможных причин возгорания — нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в УСК по Минской области.

Смерть школьницы на пожаре: следователи проводят проверку
© Фото: из личного архива Кристины Борейко
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Трагедия произошла утром в воскресенье, 26 марта, в агрогородке Новополье. Спасатели получили сообщение о пожаре около 10:10. До прибытия сотрудников МЧС 40-летний хозяин дома смог самостоятельно эвакуировать свою 77-летнию мать, а также 12-летнюю племянницу. По дороге в больницу девочка скончалась. Пенсионерка находится в медучреждении с термическими ожогами.

"Установлено, что очаг возгорания находился на кухне, где имелась незаземленная розетка. Возможная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, следователи совместно с экспертами провели детальный осмотр места происшествия. "Изъят пожарный мусор с различными вещественными предметами", — уточнила Белоног.

Она рассказала, что проверка по данному факту продолжается. "Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление причины возгорания", — пояснила официальный представитель УСК.

Следователи назначили судебно-медицинскую, пожарно-техническую и другие специальные экспертизы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи обратили внимание граждан, что соблюдение правил пожарной безопасности сократит риски возникновения возгораний в жилых домах.

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