МИНСК, 27 мар — Sputnik. Более 120 человек, которые были задержаны в центре Минска 25 марта, где оппозиция пыталась провести несанкционированную уличную акцию по случаю Дня Воли, были доставлены во все девять районных судов Минска, сообщили правозащитники.

Первые рассмотрения административных протоколов начались в суде Первомачкого района Минска, куда были доставлены 15 человек. Как и в другие суды, Первомайский суд назначал задержанным в основном штрафы — от 5 до 25 базовых величин (одна базовая величина составляет 23 рубля — Sputnik). Было несколько человек, которым суд назначил сутки ареста — от 5 до 11.

Крупный штраф

Больше всего людей было в суде Центрального района Минска — 20 человек. Этот суд также приговаривал к штрафам — от 4 до 20 базовых, несколько были приговорены к суткам ареста.



© Sputnik / Виктор Толочко Участник акции в Минске объявил голодовку и обжаловал решение суда

Это не единственный "рекорд" суда Центрального района. Дмитрий Садовский, который был одним из заявителей акции "День Воли", получил самый большой штраф 50 базовых за неповиновение сотрудникам милиции и 30 базовых за мелкое хулиганство — почти одну тысячу долларов.

Магические цифры 17.1, 23.4, 23.34

Как сообщили правозащитники, административные протоколы на задержанных были составлены по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях ст. 17.1 (мелкое хулиганство, выразившиеся в нецензурной брани в общественном месте, нарушающее общественный порядок). Также сутки и штрафы назначались по ст. 23.4 КоАП — за неповиновения требованию сотрудника милиции.

И третья статья, по которой были составлены протоколы в отношении задержанных 25 марта в Минске — 23.34 — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Правозащитники уточнили, что в суд Московского района Минска было доставлено 11 человек, в суд Ленинского — 9, в суд Советского — 13, в суд Фрунзенского — 15 человек. Суд Заводского района рассмотрел административные протоколы в отношении 14 задержанных, суд Октябрьского — в отношении 16, Суд Первомайского — в отношении 15 человек и суд Партизанского — в отношении 14 человек. Все они получили в основном штрафы от 5 до 20 базовых величин. А также сутки ареста — от 5 до 12 суток.



© Sputnik Евгений Биятов Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста

Три гражданина РФ и одна украинка

Среди задержанных 25 марта в Минске были и граждане двух соседних государств — России и Украины. На граждан России, среди которых есть одна женщина, были составлены протоколы за участие в несанкционированном уличном мероприятии, им суды назначили от 10 до 13 суток каждому.

Перед судом предстала и гражданка Украины, которая была задержана в Минске 26 марта, ей суд назначил сутки ареста. Поскоку она отбыла уже сутки под стражей, она была освобождена в зале суда.