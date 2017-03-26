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В сети появилось странное видео момента поджога налоговой в Гомеле

27.03.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В Сети появилось видео с моментом поджога налоговой инспекции в Гомеле, который произошел в ночь на 24 марта. Титры в видеоролике указывают на то, что к инциденту причастны анархисты.


В 49-секундном ролике плохого качества кто-то подходит к зданию и бросает в него бутылку с зажигательной смесью, затем еще одну. В ста метрах от происходящего все снимается на камеру. Затем совершивший поджог бежит. Только почему-то не в сторону города, а в противоположном направлении. Это немного странно, учитывая, что там как раз находится сторожка сторожа ГСК, а за ней — гаражный тупик.

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Напомним, 24 марта в здание инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району бросили коктейль Молотова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.


 
Теги: Гомель
 
 
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