В Сети появилось видео с моментом поджога налоговой инспекции в Гомеле, который произошел в ночь на 24 марта. Титры в видеоролике указывают на то, что к инциденту причастны анархисты.





В 49-секундном ролике плохого качества кто-то подходит к зданию и бросает в него бутылку с зажигательной смесью, затем еще одну. В ста метрах от происходящего все снимается на камеру. Затем совершивший поджог бежит. Только почему-то не в сторону города, а в противоположном направлении. Это немного странно, учитывая, что там как раз находится сторожка сторожа ГСК, а за ней — гаражный тупик.

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Напомним, 24 марта в здание инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району бросили коктейль Молотова .

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет лишения свободы.



