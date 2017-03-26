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Opel-перевертыш под Брестом: водителя и пассажира спасли ремни безопасности

27.03.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Пьяных водителя и пассажира легкового автомобиля Opel, совершившего шесть кувырков в Бресте, спасли ремни безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, около 10:30, 26 марта на дороге Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка. Не справившись с управлением, водитель и вылетел в кювет, машина шесть перевернулась. В авто кроме водителя находился еще один человек.

"Установлено, что оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм, хотя автомобиль поврежден изрядно", — рассказали в ГАИ.

Собеседники агентства отметили, что оба — и водитель, и женщина-пассажир — находились в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что у мужчины в крови было 2,49 промилле алкоголя, у его спутницы — 2,02.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Установлено, что водитель и женщина-пассажир были пьяны (2,49 и 2,02 промилле соответственно).

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