МИНСК, 27 мар — Sputnik. Пьяных водителя и пассажира легкового автомобиля Opel, совершившего шесть кувырков в Бресте, спасли ремни безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, около 10:30, 26 марта на дороге Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка. Не справившись с управлением, водитель и вылетел в кювет, машина шесть перевернулась. В авто кроме водителя находился еще один человек.

"Установлено, что оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и не получили травм, хотя автомобиль поврежден изрядно", — рассказали в ГАИ.

Собеседники агентства отметили, что оба — и водитель, и женщина-пассажир — находились в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что у мужчины в крови было 2,49 промилле алкоголя, у его спутницы — 2,02.

По факту ДТП проводится проверка.