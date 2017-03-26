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Автор постеров о чиновниках на городских стенах: "Оскорблений там нет, это их реклама"
27.03.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
С начала марта в Минске и
По словам собеседника, который не называет своего имени, эти постеры создают два-три человека. Преимущественно они работают в сфере рекламы. Рассказывает, что распечатать такой постер стоит 15−20 рублей. Клеят их на здания ночью или рано утром.
— Как-то обсуждали с ребятами, что все у нас ругают только президента. Но кроме него еще есть много винтиков из системы, которые часто инициируют некие законы, приводят их в жизнь и тоже несут ответственность за ту ситуацию, которая сложилась, — рассказывает он, как пришла идея создать постеры. — Подумали, что было бы хорошо, если бы люди больше обсуждали чиновников, депутатов…
Работы ребята делают на волне актуальных событий в белорусском обществе. Своим проектом хотят активизировать общественно-политические дискуссии.
Первая работа
На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее тоже быстро ликвидировали. Один из авторов постеров говорит, что отношения к этой надписи они не имеют. По его словам, их идея — портретная серия, а не отдельные надписи.
15 марта в Минске на той же стене прохожие заметили множество
24 марта там появилась
16 марта
Коммунальники достаточно быстро убирают аппликации. Дольше всего провисели «зеленые человечки». По словам одного из автора постеров, прохожие могли их наблюдать 2,5 дня.
— Как вы выбираете место для постеров? — спрашиваем.
— В идеале это места, где утром более-менее хороший трафик. Чтобы люди могли сфотографироваться на фоне постера. Но сегодня (27 марта. — Прим. TUT.BY) коммунальники сработали очень быстро. Может, в спальных районах дольше продержится.
— Вы не опасаетесь, что вас задержат?
— Это не краской на стене… Это просто удалить. Если приписать вандализм, то мелкий, а это штраф (В КоАП есть статья 17.1. Мелкое хулиганство, санкция по ней — штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. — Прим. TUT.BY). С другой стороны, никакого оскорбления персон там нет. Это факты про них и их реклама.
— Но когда вы клеите постеры, опасаетесь?
— Когда уже что-то делаешь и уверен, что делаешь правильно, страха нет.
— Зачем вам это надо? Жили бы себе и никуда не лезли…
— Все вот так живут обычной жизнью, никто не лезет, поэтому так и живем больше 20 лет.
Собеседник говорит, что сейчас их группа планирует развивать идею в регионах и делать постеры местных депутатов.
— Опрашивали знакомых, оказывается, никто в принципе не знает, кто у них депутат и чем он занимается… В регионах это будет хорошая тема, чтобы люди увидели, что за их налоги существуют структуры, которые непонятно чем занимаются. Чтобы они могли позвонить и поинтересоваться, чем занимается их депутат, — говорит он.
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Человек, который представился одним из активистов группы, создающим эти постеры, рассказал TUT.BY, зачем они все это делают.
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