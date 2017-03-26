С начала марта в Минске и Мозыре на зданиях появляются остросоциальные постеры с изображением чиновников. Человек, который представился одним из активистов группы, создающей эти постеры, рассказал TUT.BY, зачем они все это делают.



Этот постер с изображением министра внутренних дел Игоря Шуневича появился 27 марта. Коммунальники очень быстро его отклеили. Фото: TUT.BY

По словам собеседника, который не называет своего имени, эти постеры создают два-три человека. Преимущественно они работают в сфере рекламы. Рассказывает, что распечатать такой постер стоит 15−20 рублей. Клеят их на здания ночью или рано утром.

— Как-то обсуждали с ребятами, что все у нас ругают только президента. Но кроме него еще есть много винтиков из системы, которые часто инициируют некие законы, приводят их в жизнь и тоже несут ответственность за ту ситуацию, которая сложилась, — рассказывает он, как пришла идея создать постеры. — Подумали, что было бы хорошо, если бы люди больше обсуждали чиновников, депутатов…

Работы ребята делают на волне актуальных событий в белорусском обществе. Своим проектом хотят активизировать общественно-политические дискуссии.

Первая работа появилась 5 марта — аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением члена Совета Республики и экс-министра труда и социальной защиты Марианны Щеткиной. Наклейку оперативно закрасили коммунальные службы.



Фото: Антон Мотолько / Facebook

На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее тоже быстро ликвидировали. Один из авторов постеров говорит, что отношения к этой надписи они не имеют. По его словам, их идея — портретная серия, а не отдельные надписи.



Фото: Виталий Ругайн / Facebook

15 марта в Минске на той же стене прохожие заметили множество маленьких аппликаций с изображением председателя Совета Республики, бывшего премьер-министра Беларуси Мясниковича.

24 марта там появилась цитата Мартина Лютера Кинга: «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным». Собеседник уверяет, что к цитате они тоже не имеют никакого отношения. По его мнению, идею клеить остросоциальные постеры просто «подхватил народ».



Фото: facebook.com/nastya.rogatko

16 марта появились наклейки «зеленых человечков» — военных с оружием и без опознавательных знаков. А 27 марта активисты наклеили на здания «милицейские» постеры.

Коммунальники достаточно быстро убирают аппликации. Дольше всего провисели «зеленые человечки». По словам одного из автора постеров, прохожие могли их наблюдать 2,5 дня.

— Как вы выбираете место для постеров? — спрашиваем.

— В идеале это места, где утром более-менее хороший трафик. Чтобы люди могли сфотографироваться на фоне постера. Но сегодня (27 марта. — Прим. TUT.BY) коммунальники сработали очень быстро. Может, в спальных районах дольше продержится.

— Вы не опасаетесь, что вас задержат?

— Это не краской на стене… Это просто удалить. Если приписать вандализм, то мелкий, а это штраф (В КоАП есть статья 17.1. Мелкое хулиганство, санкция по ней — штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. — Прим. TUT.BY). С другой стороны, никакого оскорбления персон там нет. Это факты про них и их реклама.

— Но когда вы клеите постеры, опасаетесь?

— Когда уже что-то делаешь и уверен, что делаешь правильно, страха нет.

— Зачем вам это надо? Жили бы себе и никуда не лезли…

— Все вот так живут обычной жизнью, никто не лезет, поэтому так и живем больше 20 лет.

Собеседник говорит, что сейчас их группа планирует развивать идею в регионах и делать постеры местных депутатов.

— Опрашивали знакомых, оказывается, никто в принципе не знает, кто у них депутат и чем он занимается… В регионах это будет хорошая тема, чтобы люди увидели, что за их налоги существуют структуры, которые непонятно чем занимаются. Чтобы они могли позвонить и поинтересоваться, чем занимается их депутат, — говорит он.