С декабря 2013-го по февраль 2016-го судебный исполнитель управления принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома получал взятки от работников сельскохозяйственных предприятий области за приостановление действий вынесенных им предписаний. Чем все это для него закончилось, рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Судебному исполнителю систематически передавались топливные карты предприятий для приобретения дизеля. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками собрали доказательства по 26 фактам незаконного получения топлива общим объемом более 2,3 тыс. литров. Кроме того, установлено четыре факта передачи должностному лицу в качестве взяток колбасной продукции, произведенной предприятием-должником.

Сегодня судом Добрушского района бывший судебный исполнитель признан виновным в получении взятки должностным лицом за благоприятное решение вопросов. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и совершения юридически значимых действий сроком на 5 лет.