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В Бресте разыскивают 24-летнего парня, который ушел на прогулку и не вернулся
27.03.2017 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Восемь дней продолжаются поиски 24-летнего жителя Бреста Дмитрия Борецкого, который 19 марта ушел из дома и не вернулся, сообщили TUT.BY знакомые молодого человека.
Дмитрий проживает в доме № 25 на улице Стафеева. 19 марта он вышел на прогулку, но домой так и не вернулся. Последний раз его видели в районе центральной городской больницы.
В настоящее время о его местонахождении ничего не известно, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
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Последний раз его видели в районе центральной городской больницы.
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