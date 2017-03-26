Восемь дней продолжаются поиски 24-летнего жителя Бреста Дмитрия Борецкого, который 19 марта ушел из дома и не вернулся, сообщили TUT.BY знакомые молодого человека.



Фото: ПСО "Ангел Брест"

Дмитрий проживает в доме № 25 на улице Стафеева. 19 марта он вышел на прогулку, но домой так и не вернулся. Последний раз его видели в районе центральной городской больницы.

В настоящее время о его местонахождении ничего не известно, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.