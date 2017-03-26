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Штрафы и сутки. В Гомеле состоялись суды над задержанными в День Воли

27.03.2017 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре 27 марта прошли суды над участниками шествия, которое состоялось Гомеле прошел санкционированный митинг, посвященный Дню Воли">в Гомеле на День Воли, и несколькими задержанными накануне митинга активистами. К ответственности были привлечены 11 человек.


Участники второго «Марша нетунеядцев» в Гомеле 25 марта 2017 года

В суде Советского района активистки ОГП Наталья Щукина и Алла Романчик за участие во втором в Гомеле «Марше нетунеядцев» получили штрафы в размере 12 (Щукина) и 18 (Романчик) базовых величин. Ранее, 23 марта, в этом же суде женщины были оштрафованы за участие в митинге в Рогачеве. Наталья Щукина тогда получила штраф в размере 230 рублей, Алла Романчик — 345 рублей.

Также суд Советского района рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении еще двух гомельчан. Александр Процко получил трое суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. А представителя ОГП Василия Полякова, которого задержали утром 25 марта за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции, суд наказал пятью сутками ареста.

В суде Центрального района прошли слушания над Богуславом Гвоздевым (двое суток ареста) и Александром Евсейчуком (двое суток ареста).

В суде Железнодорожного района вынесли решения в отношении задержанных 25 марта Ксении Ковалевой (10 базовых величин), Юрия Волосова (трое суток ареста), Дениса Ковтуна (пять суток ареста) и Бориса Аникеева (пять суток ареста).

Суд над представителем профсоюза РЭП по Гомельской области Виктором Козловым перенесен на 4 апреля. На мужчину, задержанного утром 25 марта, составили протокол за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам милиции.

 
Теги: Гомель
 
 
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В областном центре 27 марта прошли суды над участниками шествия, которое состоялось в Гомеле на День Воли, и несколькими задержанными накануне митинга активистами....

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