В суде Октябрьского района Витебска сегодня состоялись суды над горожанами, которые пришли 25 и 26 марта на площадь Победы на акции, неразрешенные властями города. К ответственности привлекли 8 человек.



Шествие в честь Дня Воли в Витебске 25 марта 2017 года. С флагами идут Христофор Желяпов (слева) и Леонид Автухов. Фото: Игорь Матвеев

Напомним, 25 марта, после акции в честь Дня Воли , в областном центре задержали 7 человек. Среди них были два журналиста телеканала «Белсат», которых освободили через 3 часа. На следующий день, после несанкционированного мероприятия, стало известно, что в милицию попали еще 4 человека.

С 9 часов утра в понедельник в здании суда было многолюдно: пришли родственники, друзья задержанных, а также горожане, которые решили оказать им моральную поддержку. Но время шло, а судебные заседания не начинались.

Группа поддержки начала волноваться и спрашивать у сотрудников суда: во сколько начнутся слушания. К собравшимся в фойе вышла помощник председателя суда Ольга Климкова и сообщила:

- В РОВД нам сказали, что задержанных привезут не ранее 14 часов. Сколько это человек, мы не знаем, списков у нас нет.

Первые слушания начались только в третьем часу дня.

Судья Владимир Цариков оштрафовал по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) двух молодых девушек — Анну Степуро и Алину Сильченко. Каждая из них должна заплатить 20 базовых величин (460 рублей).

15 суток ареста — такое решение суда услышал активист партии БНФ из Городка Леонид Автухов. 25 марта он нес во время шествия по городу бело-красно-белый флаг и выступал на митинге с речью.

Правозащитник Леонид Светик, которого милиция задержала после акции на площади Победы 26 марта, получил 15 суток ареста. Судья Татьяна Журавкова признала его участником двух несанкционированных мероприятий — 25 и 26 марта.

На 15 суток за участие в несанкционированной акции арестован и независимый журналист Константин Мордвинцев. Решение вынесла судья Инна Грабовская.

Члену партии БНФ Христофору Желяпову, который на акции 25 марта держал бело-красно-белый флаг и выступал с обращениями к собравшимся, дали 12 суток ареста. Активиста задержали утром следующего дня возле дома, где он живет.

На акции в День Воли задержали и 19-летнего жителя Витебска Влада Комаровского. Он позвонил из милиции своей матери и сообщил, что до понедельника будет находиться в изоляторе временного содержания. Молодой человек получил наказание в виде ареста на 11 суток. Его мать говорит, что сын имеет проблемы со здоровьем, в частности, с почками.

Журналист «Радыё Рацыя» из Орши Артем Сизинцев, который приехал освещать акцию в Витебске 25 марта, по решению суда арестован на 10 суток.

Под конец рабочего дня суд рассмотрел административное дело жительницы Витебска Ирины Третьяковой, на которую милиция составила два протокола по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированных мероприятиях 25 и 26 марта. Она получила штраф 30 базовых величин (690 рублей).

Еще один задержанный на акции 26 марта — правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Павел Левинов — находится в больнице. В РОВД на него составили протокол об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП. В отделении милиции правозащитнику стало плохо с сердцем, и ему вызвали скорую. Затем Левинова поместили в изолятор временного содержания, там состояние его здоровья ухудшилось. Еще раз приезжала скорая, на этот раз правозащитника госпитализировали.

В Полоцке сегодня прошел суд над правозащитником БХК Юрием Бельским и активистом «Свободного профсоюза» Виктором Стуковым.

Бельский получил 2 суток ареста за мелкое хулиганство, однако был отпущен домой, так как уже отбыл наказание. Бельского задержали утром 25 марта, когда он выходил из дома, чтобы поехать в акцию в Минск. Выходные правозащитник провел в местном ИВС. Стукова оштрафовали на 20 базовых величин (460 рублей) по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), сообщает правозащитный центр «Вясна».