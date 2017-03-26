МИНСК, 27 мар — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Минске после событий 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Украины в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Суды за День Воли: более 120 доставленных, сутки ареста и штрафы

Ранее украинские СМИ сообщили, что после несанкционированной акции "День Воли" в белорусской столице 25 марта был задержан гражданин Украины. По информации СМИ, суд приговорил его к 15 суткам.

"Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", — говорится в сообщении консульского департамента МИД в Twitter.

Вместе с тем, согласно данным белорусских правоохранителей, в результате несанкционированной акции была задержана гражданка Украины. В понедельник, 26 марта, суд назначил ей сутки административного ареста. Но поскольку женщина уже отбыла 24 часа под стражей, ее освободили в зале суда.