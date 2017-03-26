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Посольство: в Минске после 25 марта задержан гражданин Украины

27.03.2017 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Минске после событий 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Украины в Беларуси.

Посольство: в Минске после 25 марта задержан гражданин Украины
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее украинские СМИ сообщили, что после несанкционированной акции "День Воли" в белорусской столице 25 марта был задержан гражданин Украины. По информации СМИ, суд приговорил его к 15 суткам.

"Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", — говорится в сообщении консульского департамента МИД в Twitter.

Вместе с тем, согласно данным белорусских правоохранителей, в результате несанкционированной акции была задержана гражданка Украины. В понедельник, 26 марта, суд назначил ей сутки административного ареста. Но поскольку женщина уже отбыла 24 часа под стражей, ее освободили в зале суда. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Минске после событий 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Украины в Беларуси. © ...

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