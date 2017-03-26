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Правительство скорректировало порядок организации и проведения ЦТ

27.03.2017 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Правительство скорректировало порядок организации и проведения централизованного тестирования. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совмина.

В частности, абитуриенту предоставлено право сдавать дополнительное четвертое централизованное тестирование (ЦТ). В случае, если абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался.

Кроме того, документом закреплен порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по объективным причинам, а также внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).

Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

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