МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП "Белтелеком".

С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы. Таким образом, возможны сбои в работе услуг, в частности IMS, byfly, ZALA, а также охраны.

В "Белтелекоме" обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.

Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства.