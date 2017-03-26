﻿ "Белтелеком": 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске. 21.by
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"Белтелеком": 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске

27.03.2017 19:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП "Белтелеком".

С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы. Таким образом, возможны сбои в работе услуг, в частности IMS, byfly, ZALA, а также охраны.

В "Белтелекоме" обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.

Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства. 

 
Теги: Минск
 
 
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При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.

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