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"Белтелеком": 30 марта будут проблемы с byfly и ZALA в Минске
27.03.2017 19:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Минчане столкнутся с проблемами в работе ByFly, ZALA и услуг телефонии IMS в ночь на 30 марта, сообщили в РУП "Белтелеком".
С часу ночи до шести утра в четверг, 30 марта, на сети передачи данных города будут проводиться ремонтно-настроечные работы. Таким образом, возможны сбои в работе услуг, в частности IMS, byfly, ZALA, а также охраны.
В "Белтелекоме" обратили внимание, что при необходимости обращения в экстренные службы, нужно использовать мобильную связь.
Оператор извинился перед минчанами за причиненные неудобства.
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При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.
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