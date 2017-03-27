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В рамках укрепления «пояса добрососедства»
27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
27 марта состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Республике Беларусь Конрадом Павликом.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
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27 марта состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника...
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