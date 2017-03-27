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«Полонез» не промахивается!..»
27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Недавно 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которого состоит реактивная система залпового огня «Полонез», прошел испытание «в полях».
Со «стекляшки» (так военные называют командно-наблюдательный пункт из-за огромных смотровых окон) виднелась ведущая в полевой лагерь 77 ореадн дорога. Она змеей убегала в сторону леса и терялась в нем. От мысли о том, что до лагеря не меньше пяти километров, становилось не по себе: за стеклом шел мокрый снег и зловеще завывал ветер.
Известное дело, на полигоне нет автобусных остановок — и чтобы добраться из одной точки в другую, нужна настоящая удача… Кровь из носу необходимо было успеть на занятие к реактивщикам!.. Поэтому, оставив надежду на счастливый случай там, в «стекляшке», я отправился в путь на своих двоих.
…Бушлат от дождя становился все тяжелее. А ведь впереди еще несколько километров дороги… Хорошо хоть ветер в спину!
Вдруг донесся звук приближающейся машины. «Удача», — подумал я. Развернулся. Ветер, который только что «ласково» подталкивал меня в спину, мощно ударил в лицо… Прищурившись, вдали я увидел свет фар, а затем и всю машину целиком: «Урал».
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