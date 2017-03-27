Недавно 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которого состоит реактивная система залпового огня «Полонез», прошел испытание «в полях».





Со «стекляшки» (так военные называют командно-наблюдательный пункт из-за огромных смотровых окон) виднелась ведущая в полевой лагерь 77 ореадн дорога. Она змеей убегала в сторону леса и терялась в нем. От мысли о том, что до лагеря не меньше пяти километров, становилось не по себе: за стеклом шел мокрый снег и зловеще завывал ветер.

Известное дело, на полигоне нет автобусных остановок — и чтобы добраться из одной точки в другую, нужна настоящая удача… Кровь из носу необходимо было успеть на занятие к реактивщикам!.. Поэтому, оставив надежду на счастливый случай там, в «стекляшке», я отправился в путь на своих двоих.

…Бушлат от дождя становился все тяжелее. А ведь впереди еще несколько километров дороги… Хорошо хоть ветер в спину!

Вдруг донесся звук приближающейся машины. «Удача», — подумал я. Развернулся. Ветер, который только что «ласково» подталкивал меня в спину, мощно ударил в лицо… Прищурившись, вдали я увидел свет фар, а затем и всю машину целиком: «Урал».

