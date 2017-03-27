﻿ «Полонез» не промахивается!..». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Полонез» не промахивается!..»

27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Недавно 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которого состоит реактивная система залпового огня «Полонез», прошел испытание «в полях».

Со «стекляшки» (так военные называют командно-наблюдательный пункт из-за огромных смотровых окон) виднелась ведущая в полевой лагерь 77 ореадн дорога. Она змеей убегала в сторону леса и терялась в нем. От мысли о том, что до лагеря не меньше пяти километров, становилось не по себе: за стеклом шел мокрый снег и зловеще завывал ветер.

Известное дело, на полигоне нет автобусных остановок — и чтобы добраться из одной точки в другую, нужна настоящая удача… Кровь из носу необходимо было успеть на занятие к реактивщикам!.. Поэтому, оставив надежду на счастливый случай там, в «стекляшке», я отправился в путь на своих двоих.

…Бушлат от дождя становился все тяжелее. А ведь впереди еще несколько километров дороги… Хорошо хоть ветер в спину!

Вдруг донесся звук приближающейся машины. «Удача», — подумал я. Развернулся. Ветер, который только что «ласково» подталкивал меня в спину, мощно ударил в лицо… Прищурившись, вдали я увидел свет фар, а затем и всю машину целиком: «Урал».


Майор Михаил Кривошей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно 77‑й отдельный реактивный артиллерийский дивизион 336‑й реактивной артиллерийской бригады,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Точен наш «Град»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика