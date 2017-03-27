…Тишину Гожского полигона внезапно разорвал неистовый грохот стартовавших реактивных снарядов. Затем — приглушенное эхо далеких разрывов… За одиночными выстрелами последовали парные, а то и более продолжительные залпы. Это отрабатывали очередные задачи ратной учебы, ведя огонь по отдельным целям, реактивщики 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.