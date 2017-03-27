В тире средней школы № 2 города Слонима в очередной раз прошло открытое первенство по пулевой стрельбе на призы памяти командира партизанской бригады имени Ленина ­Героя Советского Союза Фёдора Синичкина.



На соревнования прибыло 11 команд. 44 юных участника представляли учебные заведения Слонимщины, а также военно-патриотический клуб «Дружина» города Щучина. Ребята выполняли два упражнения: ВП‑1 — стрельба из пневматической винтовки и ПП‑1 — из пневматического пистолета. Примечательно, что положение о проведении первенства предусматривает присвоение лучшим спортивных разрядов по стрельбе.

Традиционно организаторами данных соревнований выступил военный комиссариат Слонимского и Зельвенского районов, Слонимская районная организация Белорусского союза офицеров, районные организации ДОСААФ и БРСМ, а также средняя школа № 2 города Слонима, на базе которой создан центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки «Варяг».

Лучшими в стрельбе из пистолета среди девушек признали Полину Хилимончик (Слонимский городской лицей), Веронику Боярчук (Слонимский государственный медколледж) и Анастасию Мимогляд (СШ № 2), которая стала также призером турнира в стрельбе из винтовки.

Пьедестал почета по результатам стрельбы из пневматической винтовки заняли курсант центра «Варяг» Арсений Добриян (первое место), Владислав Булох из Жировичского сельхозколледжа (второе место) и Александр Высоцкий из Слонимского государственного медколледжа (третье место). Среди юных стрелков из пистолета победил Иван Огородник («Варяг»).

В командном первенстве лучшей стала команда № 2 центра «Варяг» (СШ № 2). Второе место заняла команда № 1 центра «Варяг», третье — юные стрелки из Слонимского государственного медколледжа. Все победители и призеры были награждены грамотами и дипломами.

А переходящий кубок памяти Ф. М. Синичкина на этот раз прописался в «Варяге». Особые призы в виде подписки на «Белорусскую военную газету. Во славу Родины» были предоставлены самым метким стрелкам дирекцией средней школы № 2.

Майор запаса Виктор Герасимчик