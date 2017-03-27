|
Подписка на «БВГ» — победителям
27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В тире средней школы № 2 города Слонима в очередной раз прошло открытое первенство по пулевой стрельбе на призы памяти командира партизанской бригады имени Ленина Героя Советского Союза Фёдора Синичкина.
На соревнования прибыло 11 команд. 44 юных участника представляли учебные заведения Слонимщины, а также военно-патриотический клуб «Дружина» города Щучина. Ребята выполняли два упражнения: ВП‑1 — стрельба из пневматической винтовки и ПП‑1 — из пневматического пистолета. Примечательно, что положение о проведении первенства предусматривает присвоение лучшим спортивных разрядов по стрельбе.
Традиционно организаторами данных соревнований выступил военный комиссариат Слонимского и Зельвенского районов, Слонимская районная организация Белорусского союза офицеров, районные организации ДОСААФ и БРСМ, а также средняя школа № 2 города Слонима, на базе которой создан центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки «Варяг».
Лучшими в стрельбе из пистолета среди девушек признали Полину Хилимончик (Слонимский городской лицей), Веронику Боярчук (Слонимский государственный медколледж) и Анастасию Мимогляд (СШ № 2), которая стала также призером турнира в стрельбе из винтовки.
Пьедестал почета по результатам стрельбы из пневматической винтовки заняли курсант центра «Варяг» Арсений Добриян (первое место), Владислав Булох из Жировичского сельхозколледжа (второе место) и Александр Высоцкий из Слонимского государственного медколледжа (третье место). Среди юных стрелков из пистолета победил Иван Огородник («Варяг»).
В командном первенстве лучшей стала команда № 2 центра «Варяг» (СШ № 2). Второе место заняла команда № 1 центра «Варяг», третье — юные стрелки из Слонимского государственного медколледжа. Все победители и призеры были награждены грамотами и дипломами.
А переходящий кубок памяти Ф. М. Синичкина на этот раз прописался в «Варяге». Особые призы в виде подписки на «Белорусскую военную газету. Во славу Родины» были предоставлены самым метким стрелкам дирекцией средней школы № 2.
Майор запаса Виктор Герасимчик
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тире средней школы № 2 города Слонима в очередной раз прошло открытое первенство по пулевой стрельбе...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии