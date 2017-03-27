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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей

27.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:

— начальника научно-исследовательского отдела (обеспечения геотропосферной информацией) научно-исследовательского управления (теории видов оперативного (боевого) обеспечения). Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 1901002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет;

— начальника научно-исследовательского отдела (тылового обеспечения) научно-исследовательского управления (теорий вооружения и тыла). Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 2301002(3), 2501002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет;

— начальника научно-исследовательского отдела (системы связи) научно-исследовательского управления (теории управления Вооруженными Силами). Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 1201002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет;

— старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела (стратегии и строительства Вооруженных Сил) научно-исследовательского управления (теорий военного искусства и строительства Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 0201002(3), 0202002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет;

— старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела (основ управления) научно-исследовательского управления (теории управления Вооруженными Силами). Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 1203002(3), 1204002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет;

— научного сотрудника научно-исследовательского отдела (оперативного искусства и тактики Сухопутных войск) научно-исследовательского управления (теорий военного искусства и строительства Вооруженных Сил). Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 0201002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее трех лет;

— научного сотрудника научно-исследовательского отдела (систем вооружения) научно-исследовательского управления (теорий вооружения и тыла). Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 4401012(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее трех лет;

— научного сотрудника научно-исследовательского отдела (защиты информации и информационных технологий) научно-исследовательского управления (теории управления Вооруженными Силами). Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность по образованию — 3001002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее трех лет;

— научного сотрудника научно-исследовательского отдела (разведки и радиоэлектронной борьбы) научно-исследовательского управления (теории видов оперативного (боевого) обеспечения). Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), научную специальность — 20.01.03, 20.01.04 или родственные, военно-учетную специальность, по образованию — 1403002(3).

Уровень образования — высшее, стаж педагогической (научной) или организаторской работы не менее трех лет.

Срок подачи документов — в течение месяца со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220103, г. Минск, ул. Славинского, 4/3, государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Справки по тел.: (8 017) 237‑06‑97, 267‑34‑55.

 
Теги: Минск
 
 
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