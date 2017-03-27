Организатор аукциона: фонд «Брестоблимущество», г. Брест, ул. Ленина, 11, тел. (8 0162) 21-11-99, 21-19-82, 20-87-85, 21-12-03, www.brest-region.gov.by, www.gki.gov.by.

Аукцион проводится 18 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).

Лот № 1

Капитальные строения бывшего военного городка № 1 с оборудованием, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, 12а, 12а/1–12 а/6.

Здание КПП — 1‑этажн., кирпичное, общая площадь 19,9 кв. м, 1978 г. п. с крыльцом; здание склада — 1‑этажн., кирпичное, общая площадь 23,7 кв. м, 1983 г. п.; здание гаража — 1‑этажн., кирпичное, общая площадь 188,9 кв. м, 1983 г. п.; здание штаба (инв. № 110/С‑101677) — 1‑этажн., кирпичное, общая площадь 787,2 кв. м, 1942 г. п. (в соответствии с поэтажным планом внутри здания помещения котельной, столовой, камер, кабинетов, санузлов, изоляторов и др.) с крыльцом, прогулочным двориком; здание штаба — 1‑этажн., шлакобетонное, общая площадь 113,2 кв. м, 1943 г. п., с двумя крыльцами; здание штаба — 1‑этажн., шлакобетонное, общая площадь 168,6 кв. м, 1949 г. п., два крыльца; здание штаба — 1‑этажн., кирпичное, общая площадь 157,4 кв. м с крыльцом; объекты благоустройства военного городка: два железобетонных ограждения, асфальтобетонное покрытие, бетонное покрытие, тротуарная плитка, двое ворот, калитка, площадка для сбора мусора, уборная, шесть пожарных щитов, эстакада, беседка; наружные сети электроснабжения; водопроводная сеть; канализационная сеть; тепловая сеть; оборудование котельной в здании штаба (инв. № 110/С‑101677): рубильник ЯБПВУ-1 МУЗ 308в (1 шт.), щит учетно-распределительный ЩУРв со счетчиком САЧ-И699 (25420) (1 к‑т), станция автоматического частотного регулирования САЧР‑7,5 (1 к‑т), котел водогрейный «Энергия‑3» (2 шт.), блок управления розжига и сигнализации «БУРС‑1В» (2 шт.), теплосчетчик ТЭМ 05М (1 шт.) в комплекте с термопреобразователями сопротивления КТСП-Н (2 шт.) (1 к‑т), клапан предохранительный пружинный РN‑1,6 Мпа (2 шт.), устройство водоочистки серии RFS (1 к‑т), датчик реле давления ДРД — 40а (4 шт.), счетчик холодной воды (1 шт.), счетчик газа БУГ‑01 с интерфейсом RS‑232 (1 шт.), автомат контроля герметичности АКГ‑01 (2 шт.), фильтр газовый серии ФН 2 1/2 (1 шт.), газоанализатор ФСТ‑03М (1 шт.), насос сетевой в комплекте с электродвигателем К 20/30 (2 шт.).

Земельный участок площадью 1,5756 га использовать для размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения; предоставляется в аренду, срок аренды — 40 лет.

Продавец недвижимого имущества: государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил».

Тел.: (8 0163) 41-39-97, 41-26-78.

Начальная цена предмета аукциона (в базовых величинах) — 35. Размер задатка (в базовых величинах) — 1.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, определенной законодательством, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2010 г. № 342.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. № 418, 413, фонд «Брестоблимущество», по рабочим дням с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по 17 апреля 2017 года включительно.