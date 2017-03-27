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ТВ: родственники Статкевича не заявляли о его пропаже
27.03.2017 20:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Родственники известного белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича не обращались в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже, сообщил во вторник вечером телеканал ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Статкевич в понедельник утром заявил в СМИ, что вышел из СИЗО КГБ. Так он объяснил то обстоятельство, что не принимал участие в
"Родственники Статкевича с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы не обращались", — сообщил телеканал со ссылкой на милицию.
В понедельник официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин сообщил, что комитет не задерживал и не помещал Статкевича в СИЗО.
Исчезновение Статкевича белорусский телеканал назвал "отпуском за свой счет".
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Ранее КГБ Беларуси заявил, что не задерживал и не помещал в СИЗО оппозиционного политика.
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