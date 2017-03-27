МИНСК, 27 мар — Sputnik. Родственники известного белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича не обращались в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже, сообщил во вторник вечером телеканал ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Побяржин: Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся

Статкевич в понедельник утром заявил в СМИ, что вышел из СИЗО КГБ. Так он объяснил то обстоятельство, что не принимал участие в несанкционированной акции на День Воли 25 марта . Ранее супруга Статкевича отмечала, что не знает, где он находится.

"Родственники Статкевича с заявлением о его пропаже в правоохранительные органы не обращались", — сообщил телеканал со ссылкой на милицию.

В понедельник официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин сообщил, что комитет не задерживал и не помещал Статкевича в СИЗО.

Исчезновение Статкевича белорусский телеканал назвал "отпуском за свой счет".