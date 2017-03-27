МИНСК, 27 мар — Sputnik. Совет министров Беларуси скорректировал порядок организации и проведения ЦТ, сообщается на сайте правительства .



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство планирует увеличить количество "целевиков" в вузах

Соответствующее постановление №221 Совмин принял 24 марта. В документе, принятом согласно пункту номер 2 президентского указа от 9 января 2017 года №4, касающегося вопросов приема в учреждения среднего специального образования и высшего образования на I ступень, вносят изменения и дополнение в постановления правительства от 6 июня 2006 года №714 и от 16 апреля 2008 года №565.

Так, абитуриент может сдавать дополнительное ЦТ по четвертому предмету. "В случае, если абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался", — говорится в сообщении.

Также постановление правительства закрепило порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по уважительным причинам. "Абитуриенты могут выходить из аудитории по уважительной причине (плохое самочувствие, физиологические потребности и другое) во время проведения централизованного тестирования только в сопровождении организатора, который обеспечивает проведение централизованного тестирования вне аудитории", — говорится в документе.

Кроме того, внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).

Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.