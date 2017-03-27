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Совмин внес коррективы в организацию и проведение ЦТ
27.03.2017 19:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Совет министров Беларуси скорректировал порядок организации и проведения ЦТ, сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, абитуриент может сдавать дополнительное ЦТ по четвертому предмету. "В случае, если абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался", — говорится в сообщении.
Также постановление правительства закрепило порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по уважительным причинам. "Абитуриенты могут выходить из аудитории по уважительной причине (плохое самочувствие, физиологические потребности и другое) во время проведения централизованного тестирования только в сопровождении организатора, который обеспечивает проведение централизованного тестирования вне аудитории", — говорится в документе.
Кроме того, внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).
Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Правительство не только продлило срок действия сертификатов, но и определило порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ.
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