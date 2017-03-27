«Я хочу показать людям свое представление о ресторане как таковом», — говорит бизнесмен и основатель сети аптек «Планета Здоровья» Дмитрий Скоромник. Поэтому он и решил открыть свой первый ресторан в столице. Мы посмотрели на его новый проект «Заслонаў» и узнали, почему бизнесмен не ставит цели заработать на заведении в которое вложено уже больше 300 тысяч евро.



Дмитрий Скоромник. Его бизнес сосредоточен на дистрибуции лекарств и косметики. В активы в том числе входит сеть аптек «Планета Здоровья» и сеть салонов оптики Focus. В рейтинге успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017 по версии « Ежедневника » Скоромник занял 52 место.

«Можно сказать, что это социальный проект»

Ресторан «Заслонаў» находится возле кольцевой — на улице Звездной, 19А в Ждановичах. В этом же здании располагается и офис компании «Интерфармакс», которая контролируется Дмитрием Скоромником. Отдельное помещение для общепита предусмотрели здесь еще на этапе проектирования, но в перспективе это могла быть и обычная столовая.





Однако, чуть больше года назад Дмитрий принял решение открыть тут свой ресторан. Это было обусловлено несколькими причинами. В них бизнесмен вкладывает определенную философию, которой, по его мнению, не хватает многим минским ресторанам.

Во-первых, ему хотелось сделать заведение с другим, более качественным подходом к обеденному меню. Во-вторых — показать иной формат вечернего отдыха и демократичной атмосферы. В-третьих — ближе познакомить публику с творчеством Романа Заслонова и других белорусских художников.

На разработку концепции и ремонт ушло около года. Бизнесмен говорит, что они максимально старались использовать собственные ресурсы и сторонних специалистов не привлекали. Например, над интерьером работала дизайнер компании Елена Близнецова.









Значимую роль в оформление вложил и белорусский художник, внук Героя Советского Союза Роман Заслонов, именем которого названо заведение. Он больше 20 лет живет во Франции и давно дружит с Дмитрием Скоромником. Бизнесмен называет художника партнером по этому ресторанному проекту.

«Романа можно назвать сооснователем. Многие его идеи были реализованы в концепции ресторана, в том числе и непосредственно им самим. И это является нематериальным вкладом Романа в данный проект», — говорит он.

Например, в ресторане можно увидеть большие репродукции работ Заслонова, а на стенах изображены его эскизные зарисовки. Бар художник оформил собственноручно: в оформлении прослеживаются сюжеты из многих его картин.













Мебель в заведении тоже белорусская — минской компании AŬPI. А вот кухонное оборудование — почти все итальянское. По словам Скоромника, в ресторан инвестировано более 300 тысяч евро. И это учитывая то, что компании не пришлось тратиться на покупку или аренду помещения.

Правда, расположено это здание далеко не в центре и даже не в черте города. Благо, окрестности застроены дорогими коттеджами и ресторан удобно расположен на съезде со МКАД.

— Ресторан здесь просто нужен, ведь у нас работает более 200 человек. Около 70 из них уже ходит каждый день на обед, плюс есть соседи. Можно сказать, что это социальный проект, который улучшает условия труда сотрудников наших компаний.





«У нас разумные цены для нашей кухни»

Дмитрий говорит, что в подходе к обеденному меню в своем ресторане он хочет воплотить европейский опыт.

— 80 процентов посетителей отдают предпочтение в обеденном меню скорости. У меня же другие приоритеты в отношении обеда. Обед — это в первую очередь отдых, с качественной едой и в располагающей обстановке. И примерно такая же философия во многих европейских странах.

Обеденное меню в ресторане не предполагает множества позиций: обычно это суп, салат и пару вторых блюд. С 12 до 16 часов суп здесь стоит около 3 рублей, салат — примерно столько же, второе — 5−6 рублей. Каждый клиент бесплатно получает две булочки собственной выпечки, приготовленное в ресторане масло и неограниченное количество воды.





Основное меню тоже достаточно минималистично. В нем четыре холодных закуски, четыре горячих, четыре супа, две пасты и пять горячих блюд. Меню помогала разрабатывать известный литовский шеф-повар Оринта Харченкайте. Ее ресторан Lauro Lapas в Вильнюсе входит в десятку ресторанов Литвы, включенных в справочник White Guide — аналог Michelin.

— У нее каждый день на обеденное меню приходят минимум два человека из литовского «Форбса» (списка богатейших людей Литвы по версии Forbes. — TUT.BY). И у нее в ресторане в вечернем меню всего 8 блюд. Да и не нужно создавать множество страниц и блюд, ведь практически невозможно приготовить их все в соответствии со стандартами высокой кухни.



В ресторане «Заслонаў» за кухню отвечает шеф-повар Виталий Тарасевич. Он более двух лет работал в Польше, а также в минском ресторане «Балдинини».

По словам Дмитрия, в своем ресторане они тоже стремятся соответствовать стандартам высокой кухни. В заведении используют местные сезонные продукты, приготовленные таким образом, чтобы максимально сохранить натуральные свойства и добавить вкусовых нот. «При этом у нас разумные цены для нашей кухни», — добавляет бизнесмен.

Например, тыквенный суп здесь стоит 8 рублей, салат с утиной грудкой камарос — 14, креветки с гуакамоле — 12,90, паста с белыми грибами — 15, утиная грудка с яблоками — 17, язык на гриле с соусом сальса — 14, стейк из говядины в перечном соусе — 24 рубля. Особенно же бизнесмен гордится в том числе макрелью домашнего копчения и кефирной панна-коттой, которые можно видеть на фото ниже.









Еще одной особенностью ресторана Дмитрий Скоромник называет демократичность и принцип равенства по отношению к гостям.

— И неважно, кто ты по профессии и по званию. Такой подход мы применяем как у себя в компании, так и в ресторане.

Поэтому, строгий дресс-код в ресторане «Заслонаў» отсутствует. По словам бизнесмена, они без проблем пустят к себе даже человека в спортивном костюме, если тот будет чист и опрятен.

— Ведь если ты находишься в своей зоне комфорта и не создаешь окружающим дискомфорта — это и есть уважение.

«Я хочу показать людям свое представление о ресторане как таковом»

Общей же проблемой некоторых минских заведений бизнесмен считает не совсем правильные стандарты.

— Это касается как еды, так и обслуживания и обстановки. Ведь во всем должен превалировать принцип гармонии и ненавязчивости. Любое заведение — для посетителей. И официант в нем должен рассказать гостю про блюдо, ингредиенты, особенности подачи и приготовления. Во многих европейских заведениях это уже реализовано. Мы в своем ресторане также стремимся развивать эти подходы.

При этом, по словам Дмитрия, цели заработать на этом ресторане у него нет.

— Это точно не бизнес проект. Он скорее мировоззренческий: я хочу показать людям свое представление о ресторане как таковом.

Соответственно, нет у заведения и конкретных сроков окупаемости. Достаточно, чтобы ресторан работал в ноль, поясняет бизнесмен.

— Думаю, что ноль мы точно перешагнем. Но самое главное, чтобы людям нравилось.





Если публике понравится этот ресторан, Дмитрий Скоромник не исключает открытия второго заведения, но уже в центре. А пока в планах развития этого объекта не только обустройство летней террасы и запуск доставки, но и организация картинной галереи. В ней будут не только работы Заслонова, но и других белорусских художников. Экспозиция в галерее будет сменная и некоторые работы можно будет купить. Правда, картину за окном ресторана — вряд ли изменишь. Но к соседству с гаражами бизнесмен относится нормально.

— Знаете, это наш такой постсоветский урбанизм. Это наша жизнь и надо ее воспринимать такой, какая она есть.