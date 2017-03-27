В Брестской области на весенних каникулах будут работать более 230 школьных оздоровительных лагерей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы управления образования облисполкома Алла Сенькевич.

На проведение весенней оздоровительной кампании в регионе из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения выделено 228 тысяч рублей. Размер государственной дотации на одного ребенка в сутки составляет 3,8 рубля. В области будут действовать более 230 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнут 10 тысяч детей. В том числе лагеря откроются в детско-юношеских спортивных школах, где будут заниматься 1,2 тысячи юных атлетов. Заработают и другие профильные оздоровительные лагеря, например, для школьных активистов, трудных подростков.

Для проведения весенней оздоровительной кампании задействуют все учреждения дополнительного образования детей и молодежи Брестской области. Ребята поучаствуют в различных спортивных соревнованиях, побывают в турпоходах, на экскурсиях, выставках, спектаклях, в кинотеатрах. Также среди молодежи в последнее время набирают популярность квест-игры. Традиционно помогут сделать отдых детей более разноплановым и безопасным сотрудники правоохранительных органов, МЧС, ОСВОД.

Алла Сенькевич отметила, что параллельно в регионе началась подготовка к летним каникулам. В этот период планируется организовать более 1 тысячи лагерей, в которых оздоровятся 61,5 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет. Активно прорабатываются варианты отдыха юных жителей области и за рубежом - в Великобритании, Италии, Германии. Прежде всего речь идет о детях из малообеспеченных и многодетных семей, а также находящихся в социально опасном положении.