Доброе утро!

Ну когда же уже наступит настоящая весна?! И эту неделю нас ждет неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, но — вот радость! — к выходным потеплеет. Благо самое холодное место Вселенной — пока не Беларусь. Набираемся терпения.





ВАЖНОЕ

Вчера в Минске проходили массовые суды над задержанными на не разрешенных властями акциях по случаю Дня Воли 25 и 26 марта. Более 140 человек получили «сутки» и штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, неповиновение законному требованию должностного лица, мелкое хулиганство. Отпущен из-за прекращения дела один человек. Свидетелями выступали сотрудники ОМОНа. Традиционно хороши были звучавшие в судах диалоги . 10 суток получил задержанный накануне акции Алесь Логвинец . По словам сотрудников милиции, проводивших задержание, он «вел себя буйно, бился головой о сиденье» (у активиста закрытая ЧМТ легкой степени, сотрясение мозга и кровоподтеки). Судья вышел из зала под скандирование: «Ганьба!».

Нашелся Николай Статкевич. Правда, история с его исчезновением пока какая-то загадочная. Оппозиционный политик говорит , что был задержан в квартире жены соратника по партии вечером 23 марта. Мужчины, которые вошли в квартиру, предъявили удостоверения сотрудников МВД. Политика посадили в Lexus и отвезли в СИЗО КГБ. Освободили неожиданно — утром 27 марта Статкевича вывели из «американки», посадили в микроавтобус, отвезли в поселок Сокол, высадили из машины и отдали вещи. В пресс-службе КГБ же нас во второй раз уверили , что не располагают информацией о нахождении Статкевича в их СИЗО.

В стране решили создать систему мониторинга общественной безопасности . По мнению президента, «внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка».

Правительство скорректировало порядок организации и проведения централизованного тестирования. В частности, абитуриенту предоставлено право сдавать дополнительное четвертое централизованное тестирование (ЦТ). Есть еще важные изменения .

Чиновников трех министерств решили командировать в регионы для изучения проблемных вопросов. В результате этой работы в правительство должны быть внесены предложения по активизации экономического роста, повышению зарплат, созданию новых рабочих мест, притоку инвестиций, финансовому оздоровлению села и внедрению инноваций. Ну, эти слова бы да Богу в уши. Ждем.

ПОПУЛЯРНОЕ

Встретились с Владимиром Некляевым. Вторые сутки политик находится в неврологическом отделении брестской больницы. Ночью 25 марта его сняли с поезда, когда он возвращался из Варшавы, и доставили в ИВС, где у политика случился гипертонический криз. Вчера Некляев рассказал нам, как его задерживали, почему Минск на День Воли остался без лидеров и что он планирует делать дальше.

В Минске появились новые остросоциальные граффити — на этот раз про милицию. Всего аппликаций было три. Во дворе около площади Победы — Игорь Шуневич (видимо, такой своеобразный подарок ко дню рождения главе МВД от неизвестного автора), в арке, которая ведет во внутренний двор Мингорисполкома, — глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, на вентшахте метро напротив главного входа в Институт культуры Игорь Евсеев — глава УВД Минской области. Наклейки, конечно, оперативно убрали коммунальные службы, ну, а мы встретились с одним из авторов этих работ — и он рассказал, зачем ребята это делают . «Когда вы клеите постеры, опасаетесь?» — «Когда уже что-то делаешь и уверен, что делаешь правильно, страха нет». — «Зачем вам это надо? Жили бы себе и никуда не лезли…» — «Все вот так живут обычной жизнью, никто не лезет, поэтому так и живем больше 20 лет».





А вот здесь о том, как в Узденском районе конфликт на детской площадке между местным жителем и главой райисполкома закончился арестом одного из участников. Угадайте, кого. Мы выслушали жену арестованного и самого чиновника.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите чудесную историю о том, как Гродно много лет ищет хозяев фотографий, которые нашли на старом чердаке полвека назад">житель Гродно много лет ищет хозяев фотографий, которые нашли на старом чердаке полвека назад. Как-то соседи решили навести порядок на чердаке и нашли за дымоходом два альбома со старыми фотографиями. Бывшие жильцы оставили их здесь до или во время войны. Кто они — люди на снимках — Виктор понятия не имеет. Но не скрывает: много лет хочет вернуть находку, если уже не хозяевам, то их родственникам или потомкам.





Многодетная семья Дивиных из Витебска целую неделю фигурировала в белорусских и российских новостях: трое из восьмерых ее детей сбежали из дома, нашли их только через неделю — за 9 тысяч километров, в Хабаровске. Что толкнуло ребят на такой поступок, какие взаимоотношения в семье, как дети живут сейчас, какие последствия вызвал инцидент? Мы поговорили с отцом детей . Он признает: «Люблю, но с ними строг. Весь их день расписан… Я специально так загружаю детей, так как боюсь, что, если они не будут заняты чем-то полезным, то научатся плохому — в современном обществе много соблазнов. Может быть, так строго уже и не надо, я не уверен…».

42.TUT.BY продолжает знакомить вас с историей самых важных научно-технических открытий последних ста лет. В первом материале мы рассказывали, как в 1910-х появились конвейер, целлофан и нержавеющая сталь , а во второй части цикла — главные изобретения 1920-х годов : пенициллин, телевизоры и звуковое кино.

А вот видео из мира науки: деление клетки засняли в невероятных деталях . В наши школьные годы мы только мечтали о такой наглядности процессов! Обязательно посмотрите. И не пропустите познавательный текст о жизни выдр : как добывают корм, чем питаются, сколько могут проплыть под водой. Там же классные снимки.

Кстати, вчера в мире отмечали Международный день театра — и вот вам наш тест , который позволит понять, какой вы театрал. И еще немного об искусстве: обязательно посмотрите репортаж с соревнований по танцам на пилоне это вообще-то на шесте, но так говорить неправильно.





Все новости понедельника, 27 марта

Сегодня у нас — очередной выпуск Дискуссии TUT. Вместе с экспертами попытаемся понять, насколько долгосрочным может быть эффект от весенних протестов и жесткой реакции власти на них, обсудим логику власти, действия оппозиции, реакцию Запада и то, как она может повлиять на поведение Минска. Подключайтесь в 14.00 .

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