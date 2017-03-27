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Киев направил ноту в Минск в связи с задержанием еще одного украинца
28.03.2017 08:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получить полную и объективную информацию о задержании еще одного украинца в Минске 25 марта, сообщает телеканал
Ранее СМИ сообщили, что в результате несанкционированной акции "День Воли" 25 марта был задержан еще один гражданин Украины. В украинском посольстве в Минске подтвердили эту информацию. Сообщалось, что суд назначил ему 15 суток административного ареста.
Накануне вечером украинские дипломаты заявили, что гражданин находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. По словам, начальника консульского управления обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, Киев направил ноту своим белорусским коллегам с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.
Вместе с тем, как ранее сообщал Sputnik, в результате несанкционированной акции была задержана гражданка Украины. В понедельник, 26 марта,
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