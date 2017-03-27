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Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ
28.03.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. В условиях пристального внимания к ПВТ на всех уровнях, Sputnik решил заняться делом недостойным, но востребованным — подсчитать чужие деньги. Объясняем, какие налоговые льготы имеют компании, зарегистрированные при Парке высоких технологий, и почему пенсия айтишника будет такой же, как у среднего белоруса.
В 2016 году средняя зарплата в IT упала в сравнении с 2015 годом — с 1619 долларов до 1594 долларов. Для резидентов ПВТ ситуация иная: в минувшем году средняя зарплата остановилась на отметке около двух тысяч долларов. Сотрудник компании — резидента ПВТ Сергей Гульцов рассказал корреспонденту Sputnik, почему так завидны зарплаты в IT и почему незавидной будет пенсия и больничные айтишников.
Как они платят налоги?
Резиденты ПВТ были освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС, земельного налога и налога на недвижимость, но это не все льготы.
"С любого работающего человека платится два типа отчислений. Первый — отчисления в пенсионный фонд плюс подоходный налог, который составляет 13% зарплаты. Для работников компаний, входящих в ПВТ, ситуация немного отличается: мы платим только 9% подоходного налога, но не это влияет на картину зарплат", — пояснил эксперт.
Второй тип отчислений — примерно 34% — платит сама компания.
"Бонус компаний при ПВТ в том, что этот налог платится не с реальной зарплаты сотрудника, а со средней зарплаты по стране. Допустим, средняя зарплата в Беларуси — пятьсот долларов, а средняя зарплата айтишника — полторы тысячи долларов. С этих полутора тысяч работодатель отчислит в ФСЗН 34% от пятисот долларов, а не реальных полутора, двух, пяти тысяч. А его работник заплатит только 9% подоходного налога и отчислений в пенсионный фонд — но от всей суммы", — пояснил эксперт.
По этой причине для резидентов ПВТ нет смысла рисковать и выплачивать деньги "в конвертах" или сдерживать рост зарплат своих работников. Кроме того, эти льготы дают возможность отрасли развиваться быстрее.
© Pixabay.com
Многочисленные налоговые льготы дают возможность IT-отрасли быстро развиваться
Декрет № 12 "О парке высоких технологий" президент подписал в 2005 году. Стремиться в ПВТ для IT-компаний стало выгодно по ряду причин. Во-первых, для ПВТ сделали налоговые льготы: резидент ПВТ освобождается от налога на прибыль и НДС, уплачивает налог на доходы иностранных организаций в размере 5% вместо 15%. Кроме того, резидент ПВТ освобождается от ввозных пошлин и таможенного НДС, удерживает подоходный налог из доходов своих сотрудников в размере 9 только 9% и начисляет обязательные страховые взносы исходя из средней заработной платы по Республике Беларусь. К тому же, не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, которую получил резидент ПВТ.
© Pixabay.com
"Если работодатель в солнечной Калифорнии хочет, чтобы до работника дошло сто тысяч долларов, он должен выделить на зарплатный фонд сто пятьдесят — сто семьдесят тысяч долларов — говорю о порядках цифр. А в Беларуси достаточно выделить примерно 115-120 тысяч долларов, чтобы до работника дошли те же сто тысяч. По этой же причине западным компаниям выгоднее заказывать проекты у белорусских айтишников. При этом чистые зарплаты в Беларуси сопоставимы с чешскими и уже, возможно, выше, чем в Москве", — пояснил собеседник агентства.
В чем проблема?
"С точки зрения социальной защищенности это невыгодно для айтишников. Раз работодатель платит налог от средней зарплаты по Беларуси, то и больничный нам будут компенсировать исходя из тех же условных пятисот долларов. Впрочем, многие компании компенсируют эту разницу до реальной зарплаты", — пояснил собеседник.
То же самое с пенсиями: она будет высчитываться исходя из средней зарплаты.
"Какая будет пенсия? Боюсь, угнаться за повышением пенсионного возраста у меня не выйдет", — не без грусти предположил эксперт, заверив, что дело развития IT в Беларуси пусть и прибыльное, но нелегкое.
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Средние зарплаты белорусского и московского айтишника по некоторым направлениям уже практически сравнялись.
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