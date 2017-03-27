﻿ Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ

28.03.2017 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 мар — Sputnik. В условиях пристального внимания к ПВТ на всех уровнях, Sputnik решил заняться делом недостойным, но востребованным — подсчитать чужие деньги. Объясняем, какие налоговые льготы имеют компании, зарегистрированные при Парке высоких технологий, и почему пенсия айтишника будет такой же, как у среднего белоруса.

Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ
© Фото: ПВТ
Новый глава ПВТ Янчевский: факты о начальнике белорусского IT

В 2016 году средняя зарплата в IT упала в сравнении с 2015 годом — с 1619 долларов до 1594 долларов. Для резидентов ПВТ ситуация иная: в минувшем году средняя зарплата остановилась на отметке около двух тысяч долларов. Сотрудник компании — резидента ПВТ Сергей Гульцов рассказал корреспонденту Sputnik, почему так завидны зарплаты в IT и почему незавидной будет пенсия и больничные айтишников.

Как они платят налоги?

Резиденты ПВТ были освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС, земельного налога и налога на недвижимость, но это не все льготы.

"С любого работающего человека платится два типа отчислений. Первый — отчисления в пенсионный фонд плюс подоходный налог, который составляет 13% зарплаты. Для работников компаний, входящих в ПВТ, ситуация немного отличается: мы платим только 9% подоходного налога, но не это влияет на картину зарплат", — пояснил эксперт.

Второй тип отчислений — примерно 34% — платит сама компания.

"Бонус компаний при ПВТ в том, что этот налог платится не с реальной зарплаты сотрудника, а со средней зарплаты по стране. Допустим, средняя зарплата в Беларуси — пятьсот долларов, а средняя зарплата айтишника — полторы тысячи долларов. С этих полутора тысяч работодатель отчислит в ФСЗН 34% от пятисот долларов, а не реальных полутора, двух, пяти тысяч. А его работник заплатит только 9% подоходного налога и отчислений в пенсионный фонд — но от всей суммы", — пояснил эксперт.

По этой причине для резидентов ПВТ нет смысла рисковать и выплачивать деньги "в конвертах" или сдерживать рост зарплат своих работников. Кроме того, эти льготы дают возможность отрасли развиваться быстрее.

Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ
© Pixabay.com
Многочисленные налоговые льготы дают возможность IT-отрасли быстро развиваться

Декрет № 12 "О парке высоких технологий" президент подписал в 2005 году. Стремиться в ПВТ для IT-компаний стало выгодно по ряду причин. Во-первых, для ПВТ сделали налоговые льготы: резидент ПВТ освобождается от налога на прибыль и НДС, уплачивает налог на доходы иностранных организаций в размере 5% вместо 15%. Кроме того, резидент ПВТ освобождается от ввозных пошлин и таможенного НДС, удерживает подоходный налог из доходов своих сотрудников в размере 9 только 9% и начисляет обязательные страховые взносы исходя из средней заработной платы по Республике Беларусь. К тому же, не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, которую получил резидент ПВТ.

Зарабатывают много, а пенсия как у всех: объясняем, откуда деньги в ПВТ
© Pixabay.com
Financial Times: Беларусь хочет быть IT-государством

"Если работодатель в солнечной Калифорнии хочет, чтобы до работника дошло сто тысяч долларов, он должен выделить на зарплатный фонд сто пятьдесят — сто семьдесят тысяч долларов — говорю о порядках цифр. А в Беларуси достаточно выделить примерно 115-120 тысяч долларов, чтобы до работника дошли те же сто тысяч. По этой же причине западным компаниям выгоднее заказывать проекты у белорусских айтишников. При этом чистые зарплаты в Беларуси сопоставимы с чешскими и уже, возможно, выше, чем в Москве", — пояснил собеседник агентства.

В чем проблема?

"С точки зрения социальной защищенности это невыгодно для айтишников. Раз работодатель платит налог от средней зарплаты по Беларуси, то и больничный нам будут компенсировать исходя из тех же условных пятисот долларов. Впрочем, многие компании компенсируют эту разницу до реальной зарплаты", — пояснил собеседник.

То же самое с пенсиями: она будет высчитываться исходя из средней зарплаты.

"Какая будет пенсия? Боюсь, угнаться за повышением пенсионного возраста у меня не выйдет", — не без грусти предположил эксперт, заверив, что дело развития IT в Беларуси пусть и прибыльное, но нелегкое.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средние зарплаты белорусского и московского айтишника по некоторым направлениям уже практически сравнялись.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Киев направил ноту в Минск в связи с задержанием еще одного украинца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика