МИНСК, 28 мар — Sputnik. В условиях пристального внимания к ПВТ на всех уровнях, Sputnik решил заняться делом недостойным, но востребованным — подсчитать чужие деньги. Объясняем, какие налоговые льготы имеют компании, зарегистрированные при Парке высоких технологий, и почему пенсия айтишника будет такой же, как у среднего белоруса.

В 2016 году средняя зарплата в IT упала в сравнении с 2015 годом — с 1619 долларов до 1594 долларов. Для резидентов ПВТ ситуация иная: в минувшем году средняя зарплата остановилась на отметке около двух тысяч долларов. Сотрудник компании — резидента ПВТ Сергей Гульцов рассказал корреспонденту Sputnik, почему так завидны зарплаты в IT и почему незавидной будет пенсия и больничные айтишников.

Как они платят налоги?

Резиденты ПВТ были освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС, земельного налога и налога на недвижимость, но это не все льготы.

"С любого работающего человека платится два типа отчислений. Первый — отчисления в пенсионный фонд плюс подоходный налог, который составляет 13% зарплаты. Для работников компаний, входящих в ПВТ, ситуация немного отличается: мы платим только 9% подоходного налога, но не это влияет на картину зарплат", — пояснил эксперт.

Второй тип отчислений — примерно 34% — платит сама компания.

"Бонус компаний при ПВТ в том, что этот налог платится не с реальной зарплаты сотрудника, а со средней зарплаты по стране. Допустим, средняя зарплата в Беларуси — пятьсот долларов, а средняя зарплата айтишника — полторы тысячи долларов. С этих полутора тысяч работодатель отчислит в ФСЗН 34% от пятисот долларов, а не реальных полутора, двух, пяти тысяч. А его работник заплатит только 9% подоходного налога и отчислений в пенсионный фонд — но от всей суммы", — пояснил эксперт.

По этой причине для резидентов ПВТ нет смысла рисковать и выплачивать деньги "в конвертах" или сдерживать рост зарплат своих работников. Кроме того, эти льготы дают возможность отрасли развиваться быстрее.



© Pixabay.com Многочисленные налоговые льготы дают возможность IT-отрасли быстро развиваться

Декрет № 12 "О парке высоких технологий" президент подписал в 2005 году. Стремиться в ПВТ для IT-компаний стало выгодно по ряду причин. Во-первых, для ПВТ сделали налоговые льготы: резидент ПВТ освобождается от налога на прибыль и НДС, уплачивает налог на доходы иностранных организаций в размере 5% вместо 15%. Кроме того, резидент ПВТ освобождается от ввозных пошлин и таможенного НДС, удерживает подоходный налог из доходов своих сотрудников в размере 9 только 9% и начисляет обязательные страховые взносы исходя из средней заработной платы по Республике Беларусь. К тому же, не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, которую получил резидент ПВТ.

"Если работодатель в солнечной Калифорнии хочет, чтобы до работника дошло сто тысяч долларов, он должен выделить на зарплатный фонд сто пятьдесят — сто семьдесят тысяч долларов — говорю о порядках цифр. А в Беларуси достаточно выделить примерно 115-120 тысяч долларов, чтобы до работника дошли те же сто тысяч. По этой же причине западным компаниям выгоднее заказывать проекты у белорусских айтишников. При этом чистые зарплаты в Беларуси сопоставимы с чешскими и уже, возможно, выше, чем в Москве", — пояснил собеседник агентства.

В чем проблема?

"С точки зрения социальной защищенности это невыгодно для айтишников. Раз работодатель платит налог от средней зарплаты по Беларуси, то и больничный нам будут компенсировать исходя из тех же условных пятисот долларов. Впрочем, многие компании компенсируют эту разницу до реальной зарплаты", — пояснил собеседник.

То же самое с пенсиями: она будет высчитываться исходя из средней зарплаты.

"Какая будет пенсия? Боюсь, угнаться за повышением пенсионного возраста у меня не выйдет", — не без грусти предположил эксперт, заверив, что дело развития IT в Беларуси пусть и прибыльное, но нелегкое.