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Россиянин пытался провезти через границу оружие и книгу Гитлера издания 1941 года

28.03.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь огнестрельного оружия и боевых патронов. При детальном осмотре в машине также нашли книгу Гитлера Mein Kampf 1941 года издания. Подробности сообщает Таможенный комитет.


Через белорусский пункт пропуска «Брузги» из Польши следовал легковой автомобиль под управлением литовца. У пассажира, гражданина России, при проведении таможенного контроля нашли под верхней одеждой револьвер.

В конструктивных полостях салона авто были спрятаны еще 46 патронов, картечь, обоюдоострый кинжал и книга 1941 года издания авторства Гитлера.

По заключению экспертов комитета судебных экспертиз, патроны являются 9-миллиметровыми боевыми пистолетными патронами Браунинг, револьвер — нарезным огнестрельным оружием.


В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333−1 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение через таможенную границу… огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

Напомним, книга Mein Kampf попадает в республиканский список экстремистских материалов.





 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы.

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