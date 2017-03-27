Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь огнестрельного оружия и боевых патронов. При детальном осмотре в машине также нашли книгу Гитлера Mein Kampf 1941 года издания. Подробности сообщает Таможенный комитет.





Через белорусский пункт пропуска «Брузги» из Польши следовал легковой автомобиль под управлением литовца. У пассажира, гражданина России, при проведении таможенного контроля нашли под верхней одеждой револьвер.

В конструктивных полостях салона авто были спрятаны еще 46 патронов, картечь, обоюдоострый кинжал и книга 1941 года издания авторства Гитлера.

По заключению экспертов комитета судебных экспертиз, патроны являются 9-миллиметровыми боевыми пистолетными патронами Браунинг, револьвер — нарезным огнестрельным оружием.





В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333−1 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение через таможенную границу… огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

Напомним, книга Mein Kampf попадает в республиканский список экстремистских материалов.















