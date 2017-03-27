МИНСК, 28 мар – Sputnik. Ведущие университеты Беларуси проведут дни открытых дверей 1 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобразования республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Правительство планирует увеличить количество "целевиков" в вузах

Вступительная кампания начнется в стране в июне: абитуриенты сдадут выпускные экзамены и централизованное тестирование. Однако задолго до этого многие уже начинают выбирать для себя вузы, в которых они продолжат получение образования. Дни открытых дверей – возможность абитуриентов и родителей ознакомиться с предложениями разных университетов. Во многих из них приглашают на специализированные мероприятия 1 апреля.

Так, в Белгосуниверситете мероприятия начнутся с 10:00 в лицее БГУ. В программе – презентации факультетов, возможность пообщаться со студентами и преподавателями вуза, узнать больше о разработках университета и его спортивной жизни.

День открытых дверей в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) пройдет также в субботу – в учебном корпусе на улице Бровки, 4. С 10:30 гости смогут получить консультации у приемной комиссии университета, зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента. Пройдут также встречи с деканами факультетов.

Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) приглашает всех с 11:00 в корпус по адресу: улица Советская, 18. День открытых дверей пройдет в вузе в актовом зале – здесь будет возможность познакомиться с преподавателями, студентами и известными выпускниками университета.

Также гости дня открытых дверей БГПУ смогут посетить зал редкой книги, планетарий, спортивный комплекс университета и аудитории.

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) абитуриенты и их родители пообщаются с работниками приемной комиссии, смогут задать вопросы деканам факультетов, узнать больше о возможности заселения в общежития, специальностях и стажировках за рубежом.

В БГЭУ двери 1 апреля откроет ряд факультетов, информация о них размещена на сайте университета.