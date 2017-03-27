|
Ведущие вузы Беларуси проведут дни открытых дверей 1 апреля
28.03.2017 10:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Ведущие университеты Беларуси проведут дни открытых дверей 1 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе Минобразования республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вступительная кампания начнется в стране в июне: абитуриенты сдадут выпускные экзамены и централизованное тестирование. Однако задолго до этого многие уже начинают выбирать для себя вузы, в которых они продолжат получение образования. Дни открытых дверей – возможность абитуриентов и родителей ознакомиться с предложениями разных университетов. Во многих из них приглашают на специализированные мероприятия 1 апреля.
Так, в Белгосуниверситете мероприятия начнутся с 10:00 в лицее БГУ. В программе – презентации факультетов, возможность пообщаться со студентами и преподавателями вуза, узнать больше о разработках университета и его спортивной жизни.
День открытых дверей в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) пройдет также в субботу – в учебном корпусе на улице Бровки, 4. С 10:30 гости смогут получить консультации у приемной комиссии университета, зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента. Пройдут также встречи с деканами факультетов.
Белорусский государственный педагогический университет (БГПУ) приглашает всех с 11:00 в корпус по адресу: улица Советская, 18. День открытых дверей пройдет в вузе в актовом зале – здесь будет возможность познакомиться с преподавателями, студентами и известными выпускниками университета.
Также гости дня открытых дверей БГПУ смогут посетить зал редкой книги, планетарий, спортивный комплекс университета и аудитории.
В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) абитуриенты и их родители пообщаются с работниками приемной комиссии, смогут задать вопросы деканам факультетов, узнать больше о возможности заселения в общежития, специальностях и стажировках за рубежом.
В БГЭУ двери 1 апреля откроет ряд факультетов, информация о них размещена на сайте университета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу белорусские старшеклассники смогут ознакомиться со специальностями, обучение по которым предлагают отечественные университеты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии