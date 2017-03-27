Больше миллиона рублей, собранных по Декрету № 3, направлены на строительство детского сада в микрорайоне Казимировка в Могилеве. К концу года строители обещают сдать объект.

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Это будет современный детсад на 240 мест с бассейном и санаторной группой — такой же, как в соседнем микрорайоне Спутник. Несмотря на активное развитие социальной инфраструктуры, дефицит мест в дошкольных учреждениях полностью снять пока не удалось. Средства выделяются из бюджета, поэтому чем больше налоговых поступлений, тем активнее идет строительство.

Еще три месяца назад на месте строительства детского сада был котлован, сейчас — трехэтажное здание. Заместитель председателя Могилевского горисполкома Сергей Дедович говорит, что чиновники давно знали о необходимости строить в Казимировке детский сад, так как район молодой, тут много детей.

Стоимость строящегося детского сада в микрорайоне Казимировка — более 7 млн рублей. Из них миллион — средства, собранные по Декрету № 3. Сейчас местные жители ждут, когда начнется строительство еще одного не менее важного объекта — поликлиники. А в соседнем районе — еще детского сада, проект уже готов.

Как быстро эти объекты появятся, зависит от финансирования. Средства выделяются из бюджета, а его размер напрямую зависит от налоговых поступлений. Формула проста, чтобы дети могли пойти в новый детский сад или школу, их родители должны участвовать в финансировании государственных расходов.

За последние пять лет на строительство новых социальных объектов образования в Могилевской области из бюджета было выделено почти 45 млн рублей. Возведено 11 детских домов семейного типа, пять детских садов, новая школа в Могилёве, еще две реконструированы в райцентрах. Немало средств направляется на капитальный и косметический ремонт учреждений образования — более 50 млн рублей.