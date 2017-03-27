Всего за пять месяцев действия безвизового режима с экскурсиями по Гродно и окрестностям побывало более семи тысяч иностранцев из 33 стран мира, сообщает «Гродненская правда».





Как рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома, сейчас количество туристов увеличивается с каждой неделей.

— С начала марта за уикенд в регион приезжает по 550−600 безвизовых туристов, традиционно пик посещений приходится на субботу. В эти выходные в туристической индустрии региона поставлен очередной рекорд — территорию парка посетило 790 иностранцев. В основном туристы пользуются пунктом пропуска «Привалка-Райгардас» на белорусско-литовской границе, и это неудивительно, ведь около 65 процентов безвизовых гостей — граждане Литвы, — отметила заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.

Туристов в регионе привлекают белорусское гостеприимство, культурные и исторические достопримечательности: замки, музеи, культовые сооружения. Многие приезжают в Беларусь, чтобы посетить премьеры спектаклей, художественные выставки, ощутить дух города и его окрестностей, прогуляться по городским улочкам во время развлекательных мероприятий, ярмарок, торжеств и фестивалей. Также иностранцы проявляют интерес к белорусским оздоровительным центрам и агроусадьбам.

В минувшие выходные Гродно принимал и группу представителей туристического бизнеса из Литвы. Руководители и представители турфирм за два дня познакомились с наиболее интересными для туристов объектами в самом Гродно и в его окрестностях.

— Увиденным они остались довольны. Уже сейчас ведется работа с польской стороной по организации рекламного тура для представителей средств массовой информации Республики Польша. Планируем визит группы на середину апреля, — отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.