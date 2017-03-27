﻿ Новый рекорд. За выходные Августовский канал посетило почти 800 безвизовых туристов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый рекорд. За выходные Августовский канал посетило почти 800 безвизовых туристов

28.03.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Всего за пять месяцев действия безвизового режима с экскурсиями по Гродно и окрестностям побывало более семи тысяч иностранцев из 33 стран мира, сообщает «Гродненская правда».


Как рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома, сейчас количество туристов увеличивается с каждой неделей.

— С начала марта за уикенд в регион приезжает по 550−600 безвизовых туристов, традиционно пик посещений приходится на субботу. В эти выходные в туристической индустрии региона поставлен очередной рекорд — территорию парка посетило 790 иностранцев. В основном туристы пользуются пунктом пропуска «Привалка-Райгардас» на белорусско-литовской границе, и это неудивительно, ведь около 65 процентов безвизовых гостей — граждане Литвы, — отметила заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.

Туристов в регионе привлекают белорусское гостеприимство, культурные и исторические достопримечательности: замки, музеи, культовые сооружения. Многие приезжают в Беларусь, чтобы посетить премьеры спектаклей, художественные выставки, ощутить дух города и его окрестностей, прогуляться по городским улочкам во время развлекательных мероприятий, ярмарок, торжеств и фестивалей. Также иностранцы проявляют интерес к белорусским оздоровительным центрам и агроусадьбам.

В минувшие выходные Гродно принимал и группу представителей туристического бизнеса из Литвы. Руководители и представители турфирм за два дня познакомились с наиболее интересными для туристов объектами в самом Гродно и в его окрестностях.

— Увиденным они остались довольны. Уже сейчас ведется работа с польской стороной по организации рекламного тура для представителей средств массовой информации Республики Польша. Планируем визит группы на середину апреля, — отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала марта за уикенд в регион приезжает по 550−600 безвизовых туристов, традиционно пик посещений приходится на субботу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На границе у россиянина изъяли "шпионское оборудование"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика